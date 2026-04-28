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Rajasthan News: 30 दिन बाद खुला जोधपुर एयरपोर्ट! जैसे ही उतरी पहली फ्लाइट, लौट आई ब्लू सिटी की रौनक

Rajasthan News: रनवे मरम्मत के कारण एक महीने से बंद जोधपुर एयरपोर्ट आज से फिर शुरू हो गया है. दिल्ली से पहली फ्लाइट के पहुंचने के साथ ही मुंबई, पुणे और बैंगलोर जैसे शहरों के लिए हवाई कनेक्टिविटी बहाल हो गई, जिससे पर्यटन और व्यापार क्षेत्र को बड़ी राहत मिली है.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 28, 2026, 03:35 PM|Updated: Apr 28, 2026, 03:35 PM
Rajasthan News: 30 दिन बाद खुला जोधपुर एयरपोर्ट! जैसे ही उतरी पहली फ्लाइट, लौट आई ब्लू सिटी की रौनक
Image Credit: AI Photo

Jodhpur Airport Reopen: जोधपुर वासियों और पर्यटकों के लिए आज की सुबह बड़ी राहत लेकर आई. पिछले एक महीने से वीरान पड़ा जोधपुर एयरपोर्ट आज से फिर यात्रियों की चहल-पहल से गुलजार हो गया है. रनवे रिपेयरिंग के कारण बंद रहने के बाद आज पहली कमर्शियल फ्लाइट के लैंड होते ही हवाई सेवाओं का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया.

30 दिनों का इंतजार खत्म
रनवे के मरम्मत कार्य के चलते एयरपोर्ट प्रशासन ने 29 मार्च से 27 अप्रैल तक हवाई संचालन पूरी तरह बंद रखा था. बता दें कि आज सुबह इंडिगो की दिल्ली से आई पहली फ्लाइट जैसे ही जोधपुर की सरजमीं पर उतरी, एयरपोर्ट स्टाफ और यात्रियों ने उत्साह के साथ इसका स्वागत किया. इस अवधि के दौरान न केवल कमर्शियल विमान, बल्कि फाइटर जेट्स का संचालन भी रनवे रिपेयरिंग के चलते प्रभावित रहा था.

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प्रमुख शहरों से फिर जुड़ा ब्लू सिटी
हवाई सेवा बंद होने से जोधपुर का संपर्क देश के बड़े व्यापारिक और तकनीकी केंद्रों से कट गया था, जो अब बहाल हो गया है. अब इन शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. दिल्ली और मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद.

पर्यटन और व्यापार को मिलेगी गति
एक महीने तक एयरपोर्ट बंद रहने के कारण सबसे ज्यादा असर पर्यटन उद्योग और व्यापारियों पर पड़ा था. यात्रियों को मजबूरी में सड़क या रेल मार्ग का सहारा लेना पड़ा, जिससे समय और सुविधा दोनों का नुकसान हुआ. अब सेवाएं शुरू होने से ब्लू सिटी आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए सफर आसान होगा. इससे जोधपुर के हस्तशिल्प और अन्य उद्योगों से जुड़े व्यापारियों को तेज आवाजाही की सुविधा मिलेगी. इमरजेंसी और जरूरी काम से यात्रा करने वालों को अब वैकल्पिक साधनों की परेशानी नहीं उठानी होगी.

पढ़ें जोधपुर की एक और खबर…

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पुरुषोत्तम शर्मा नहीं रह सकते परिवहन आयुक्त


राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में IAS पुरुषोत्तम शर्मा की परिवहन आयुक्त के पद पर नियुक्ति को अनुचित ठहराया है. जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच ने 'ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन' की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

याचिका में तर्क दिया गया कि पुरुषोत्तम शर्मा वर्तमान में रोडवेज के एमडी (MD) पद पर कार्यरत हैं, ऐसे में उन्हें परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपना नियमों के विरुद्ध है. कोर्ट ने इस दोहरी जिम्मेदारी को तकनीकी रूप से गलत माना. हालांकि, विस्तृत आदेश अभी आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड होना शेष है, लेकिन इस फैसले से परिवहन विभाग के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की संभावना है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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