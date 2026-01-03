Zee Rajasthan
जोधपुर नगर निगम के दावों की खुली पोल! करोड़ों खर्च करने के बाद भी हवा बनी जहरीली

Rajasthan News: जोधपुर में एनसीएपी के तहत करोड़ों खर्च करने के बावजूद वायु प्रदूषण पर असर नहीं दिखा. सर्दियों में AQI 80 से 135 तक पहुंच गया. वर्टिकल गार्डन सूख चुके हैं और देखभाल की कमी है. विकास के दावे और जमीनी हकीकत में अंतर साफ नजर आता है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 03, 2026, 03:59 PM IST | Updated: Jan 03, 2026, 03:59 PM IST

Jodhpur News: जोधपुर शहर में वायु प्रदूषण कम करने और हरियाली बढ़ाने के लिए नगर निगम द्वारा किए गए दावे जमीनी हकीकत से मेल खाते नजर नहीं आ रहे हैं. स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद न तो प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हो सका और न ही हरियाली को संजोया जा सका. हालात यह हैं कि सर्दियों के मौसम में जोधपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 80 से बढ़कर 135 तक पहुंच गया है, जो बढ़ते प्रदूषण की गंभीर तस्वीर पेश करता है.

नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इस दौरान विकास कार्यों को लेकर दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई इसके उलट दिखाई दे रही है. एनसीएपी के अंतर्गत शहर के उम्मेद उद्यान और कलेक्ट्रेट परिसर मार्ग पर वर्टिकल गार्डन विकसित किए गए थे. करीब दो वर्ष पहले लगाए गए इन वर्टिकल गार्डनों में हजारों छोटे पौधे रोपे गए और उनकी देखरेख का जिम्मा एक निजी कंपनी को सौंपा गया. उस समय दावा किया गया था कि इससे प्रदूषण में 50 प्रतिशत तक कमी आएगी, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि अधिकांश पौधे सूख चुके हैं और नियमित देखभाल का अभाव साफ नजर आता है.

आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर करीब 150 करोड़ रुपये की निविदाएं आमंत्रित की गईं. इनमें से लगभग 100 करोड़ रुपये के कार्य पूरे करवा दिए गए, जबकि करीब 50 करोड़ रुपये के कार्य अभी प्रगतिरत बताए जा रहे हैं. नगर निगम उत्तर द्वारा एनसीएपी के तहत 48.25 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं नगर निगम दक्षिण ने 47.25 करोड़ रुपये के बजट का उपयोग किया. इसके बावजूद प्रदूषण के स्तर में कोई ठोस सुधार दर्ज नहीं किया जा सका.

विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दियों में प्रदूषण बढ़ना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यदि योजनाओं को वैज्ञानिक तरीके से और प्रभावी निगरानी के साथ लागू किया जाता तो इसके असर को काफी हद तक कम किया जा सकता था. सड़कों की धूल, बढ़ता ट्रैफिक दबाव, लगातार हो रहे निर्माण कार्य और हरियाली की कमी आज भी प्रदूषण के मुख्य कारण बने हुए हैं. करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जोधपुरवासी साफ हवा के लिए तरस रहे हैं. नगर निगमों के दावों और हकीकत के बीच का यह अंतर अब गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर जनता के पैसे का सही और पारदर्शी उपयोग हो भी रहा है या नहीं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

