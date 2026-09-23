/प्रेमी-प्रेमिका का सिर मुंडन...गले में जूतों की माला! जोधपुर का VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल

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Jodhpur News: जोधपुर के बालेसर पुलिस थाना क्षेत्र में पिछले दो दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो बालेसर के खुडियाला गांव का बताया जा रहा है. इसमें एक युवक और युवती का कुछ महिलाएं एवं पुरुष मुंडन करके उन्हें जूतों की माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं.
प्रेम संबंध होने की बात सामने आई
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खुडियाला गांव का गणपत नाथ पुत्र पुनानाथ, खुडियाला, जो शादीशुदा है. वह गांव की ही एक विवाहिता पपू देवी पत्नी जेठानाथ के साथ प्रेम संबंध में था. पपू देवी तीन बच्चों की मां है. दोनों खुडियाला के निवासी हैं.
एक महीने बाद वापस आया युवक
बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले युवक इस युवती को घर से भगाकर ले गया था. दोनों करीब एक महीने तक बाहर रहने के बाद वापस घर आए. इसके बाद पता चला कि दोनों ने शादी कर ली थी.
सुबह 4 बजे घर से ले जाने का आरोप
दो दिन पहले सुबह करीब चार बजे युवती के पति और ससुराल पक्ष के लोग दोनों को घर से उठाकर ले आए. इसके बाद दोनों का मुंडन करवाया गया और उन्हें जूतों की माला पहनाई गई. दोनों को तरह-तरह की प्रताड़नाएं दी गईं. इस दौरान वीडियो भी बनाए गए.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
दोनों के साथ हुई इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. हालांकि, अभी तक इस मामले को लेकर कोई मुकदमा वगैरह दर्ज नहीं हुआ है.
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