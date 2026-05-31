/Rajasthan News: ड्रग्स माफिया पर मंत्री जोगाराम पटेल का वार, बोले-दीपावली तक पूरा होगा ये प्रोजेक्ट

Jodhpur News: राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर पहुंचे. जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, ड्रग्स माफिया के खिलाफ जारी महाअभियान और जोधपुर की बहुप्रतीक्षित पेयजल परियोजना को लेकर सरकार का रोडमैप साझा किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालना और मारवाड़ के पेयजल संकट को दूर करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.

ड्रग्स माफिया को जड़ से खत्म करना सरकार का लक्ष्य- जोगाराम पटेल

कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश में पैर पसारते ड्रग्स नेटवर्क पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में नशे का प्रभाव बेहद चिंताजनक है. इसके कारण हमारी युवा पीढ़ी, माताओं और बहनों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है.मंत्री ने कहा कि सरकार एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत आने वाले सभी नशीले पदार्थों के निर्माण, तस्करी और बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है. पिछले 5-6 महीनों में पुलिस ने कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है, जिसमें हाल ही में एक वाहन से भारी मात्रा में ड्रग्स की जब्ती भी शामिल है.जो युवा नशे के आदी हो चुके हैं, उन्हें अपराधी के बजाय एक मरीज के रूप में देखा जाएगा. सरकार उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मानसिक काउंसलिंग देकर मुख्यधारा में वापस लाएगी. उन्होंने इसे केवल पुलिसिया कार्रवाई नहीं, बल्कि एक 'सामाजिक सुधार और सामाजिक क्रांति' का विषय बताया.

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वन विभाग से मिली हरी झंडी, दीपावली तक घर-घर पहुंचेगा पानी

जोधपुर शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर देते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि तीसरे चरण की पेयजल परियोजना का रुका हुआ काम अब युद्धस्तर पर शुरू हो गया है. इस परियोजना का करीब 4 किलोमीटर का हिस्सा वन क्षेत्र में आने के कारण लंबे समय से अटका हुआ था. केंद्रीय वन मंत्री और राजस्थान के वन मंत्री के विशेष सहयोग से अब इसके लिए आवश्यक स्वीकृतियां मिल चुकी हैं. मंत्री ने उम्मीद जताई कि आगामी दीपावली तक इस तीसरे चरण का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद जोधपुर और आसपास के बड़े हिस्से में पेयजल संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा. वर्तमान में जहां भी पानी की किल्लत है, वहां सरकार टैंकरों के माध्यम से सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित कर रही है.

पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी कराया 90% विकास कार्य

मानसून और जलभराव के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान अपने खुद के क्षेत्र में भी कई विकास कार्य अधूरे छोड़ गए थे. वर्तमान भाजपा सरकार ने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के उनके विधानसभा क्षेत्र में लंबित नाले का करीब 90 प्रतिशत काम पूरा करवा दिया है और वहां नई सड़क भी बनकर तैयार है. उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में मीडिया को मौके पर ले जाकर इस जमीनी हकीकत से रूबरू कराया जाएगा.

सुरक्षा हटाने और वायरल ऑडियो पर बेबाक राय

सुरक्षा में कटौती का मामला: आरएलपी (RLP) सांसद और निर्दलीय विधायक की सुरक्षा हटाने के सवाल पर मंत्री ने दो टूक कहा कि यह पूरी तरह से गृह विभाग का आंतरिक विषय है. सरकार ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा मानकों का आकलन करके ही पूरी सोच-समझकर यह निर्णय लिया होगा. हाल ही में राजनेताओं के बीच वायरल हुए एक ऑडियो प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए पटेल ने कहा कि राजनीति में आलोचना स्वीकार्य है, लेकिन भाषा का स्तर गिरना बेहद निंदनीय है. हालांकि, संबंधित व्यक्ति ने इस ऑडियो को पूरी तरह फर्जी बताया है और फिलहाल मामले की उच्च स्तरीय जांच चल रही है.