दिवाली से पहले पुलिस का बड़ा तोहफा! जोधपुर-चूरू में लौटाए गए लाखों के गुम मोबाइल

Jodhpur News: आज से शुरू हुए दीपोत्सव के बीच यह खुशी कुछ अलग थी. यह खुशी थी जोधपुर जीआरपी एसपी के कार्यालय में, जहां 170 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल लौटाए जा रहे थे. धनतेरस के दिन अपने मोबाइल वापस प्राप्त कर इन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा.

सितंबर से नवंबर तक चल रहा है अभियान

भूपेन्द्र साहु, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, रेल्वेज राजस्थान जयपुर एवं राघवेन्द्र सुहास, महानिरीक्षक पुलिस, रेल्वेज राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार सतनाम सिंह, पुलिस अधीक्षक जीआरपी जोधपुर के निर्देशन में संदीप सिंह, वृताधिकारी जीआरपी वृत जोधपुर के सुपरविजन में जिले के सभी जीआरपी थानों में ट्रेनों में गुम हुए मोबाइल को CEIR पोर्टल के माध्यम से ट्रेस कर बरामद करने का विशेष अभियान 17 सितम्बर से 20 नवम्बर तक चलाया जा रहा है.

जोधपुर में 170 फोन दिए गए

विशेष अभियान के दौरान 16.10.2025 तक जिला जीआरपी जोधपुर के अधीनस्थ 10 जीआरपी थानों द्वारा विशेष टीमें बनाकर कुल 170 मोबाइल बरामद किए जाकर CEIR पोर्टल अनब्लॉक किए गए हैं. बरामद सभी मोबाइल को परिवादियों को आज सुपुर्द किया गया.

4 साल बाद लोगों को मिला फोन

लगभग चार साल बाद मोबाइल वापस प्राप्त होने पर जोधपुर के ही रहने वाले रामचंद्र की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. रामचंद्र ने कहा कि जब उनकी सरकारी नौकरी लगी तो पहले वेतन से उन्होंने मोबाइल खरीदा था और एक परिचित को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आए थे. इस दौरान उनका मोबाइल गुम हो गया था. छह महीने बाद उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि उन्हें मोबाइल वापस मिलेगा, लेकिन आज जैसे ही उनके पास फोन आया, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. अपना मोबाइल वापस प्राप्त करने के बाद रामचंद्र ने जीआरपी का धन्यवाद दिया.

चूरू में 122 मोबाइल लोगों को वापस मिले

इधर, चूरू पुलिस ने आमजन के गुम हुए और चोरी हुए 122 मोबाइल फोन शनिवार को एसपी दफ्तर में मालिकों को लौटाए तो उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई. एसपी जय यादव ने बताया कि चोरी हुए और गुम हुए सभी मोबाइल की बाजार कीमत करीब 35 लाख रुपये है. धनतेरस पर एक पीड़ित के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी जब उसके खून-पसीने की गाढ़ी कमाई से खरीदा मोबाइल फोन गुम या चोरी के बाद उसे वापस मिल गया.

साइबर सेल ने दिखाई सक्रियता

एसपी यादव ने बताया कि जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मोबाइल फोन की गुम और चोरी की रिपोर्ट पर जिला स्तर पर गठित साइबर सेल की टीम ने तकनीक का इस्तेमाल कर अंतरराज्य पुलिस और पड़ोसी जिलों की पुलिस से समन्वय करके सभी 122 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. उन्होंने बताया कि अधिकतर चोरी हुए और गुम हुए ये मोबाइल फोन ऐसे मिडिल क्लास परिवारों के हैं, जिनके लिए 15 से 30 हजार रुपये की रकम मायने रखती है और मोबाइल चोरी या गुम होने पर नए मोबाइल फोन का खर्च डबल मार करता है. ऐसे में चूरू पुलिस की साइबर सेल टीम ने सक्रियता दिखाते हुए इन सभी लोगों को राहत प्रदान करते हुए बरामद मोबाइल फोन लौटाए हैं.

