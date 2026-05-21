/जोधपुर में सुपर बेबी का जन्म, केरू अस्पताल में गूंजी 5 किलो 200 ग्राम की अनोखी बच्ची की किलकारी, मां-बेटी दोनों स्वस्थ

मरुधरा की धरती से एक ऐसी विस्मयकारी और दिल को खुश कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने न केवल चिकित्सा जगत को हैरान कर दिया है, बल्कि पूरे मारवाड़ अंचल में जश्न और कौतूहल का माहौल बना दिया है. जोधपुर जिले के केरू स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में एक ऐसी नवजात बच्ची ने जन्म लिया है, जिसका वजन सामान्य नवजात शिशुओं से दोगुना यानी पूरे 5 किलो 200 ग्राम (5.2 kg) है. चिकित्सा विज्ञान में ग्रामीण स्तर के सरकारी अस्पताल में इतने अधिक वजन वाले बच्चे का सुरक्षित जन्म होना बेहद दुर्लभ और किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता.

घंटियाली की लीला देवी ने दिया 'मिरकल बेबी' को जन्म

यह अनोखा मामला जोधपुर के घंटियाली गांव का है. यहाँ की रहने वाली 32 वर्षीय लीला देवी को प्रसव पीड़ा (लेबर पेन) होने पर तुरंत केरू के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल के मुस्तैद चिकित्सा स्टाफ ने केस की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत मोर्चा संभाला और प्रसव प्रक्रिया शुरू की. सबसे बड़ी राहत और खुशी की बात यह है कि इतनी भारी-भरकम बच्ची के जन्म के बावजूद मां और नवजात बच्ची, दोनों पूरी तरह से स्वस्थ, सुरक्षित और आनंद में हैं.

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इन डॉक्टरों की जांबाज टीम ने पूरा किया 'मिशन मैक्रोसोमिया'

सामान्य तौर पर भारत में जन्म के समय एक नवजात शिशु का औसत वजन 2.5 kg से 3.5 kg के बीच होता है. जब किसी बच्चे का वजन 4 या 5 किलोग्राम से अधिक हो, तो मेडिकल टर्म में इसे 'मैक्रोसोमिया' कहा जाता है.ऐसी स्थिति में नॉर्मल प्रसव कराना बेहद जोखिम भरा होता है और मां-बच्चे दोनों की जान पर बन आती है. लेकिन इस बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रसव को अपनी सूझबूझ से कामयाब बनाने में इन डॉक्टरों की टीम की अहम भूमिका रही:ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेश सैनीडॉ. कविता चौधरीडॉ. महेश भार्गवडॉ. विशाल दाधीचडॉ. दिशा और रंजीत सिंह चौधरी

'घर आई साक्षात लक्ष्मी', अस्पताल में लगा बधाई देने वालों का तांता

जैसे ही केरू अस्पताल के लेबर रूम से यह खबर बाहर आई कि 5.2 किलो की भारी-भरकम और तंदुरुस्त बच्ची ने जन्म लिया है, पूरे अस्पताल परिसर में तमाशबीनों और बधाई देने वालों का तांता लग गया. इस 'वंडर बेबी' की एक झलक पाने के लिए हर कोई उत्सुक नजर आया.परिजनों में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. ग्रामीण और रिश्तेदार इसे ईश्वर का विशेष चमत्कार मान रहे हैं और बच्ची को 'साक्षात लक्ष्मी का रूप' बता रहे हैं. अस्पताल स्टाफ ने भी मिठाई बांटकर नवजात के माता-पिता को ढेरों शुभकामनाएं दीं.ग्रामीण अंचल के एक छोटे से सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में बिना किसी बड़े तामझाम के ऐसी जटिल और सफल डिलीवरी होना, स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती और हमारे डॉक्टरों के समर्पण की एक बेहतरीन मिसाल है.