/Rajasthan News: जोधपुर में साइकिल पर फरार हुई लुटेरी दुल्हन, शादी के 5 महीने बाद नकदी-जेवर लेकर रफूचक्कर

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने 'लुटेरी दुल्हन'के मामलों का एक नया ही ट्रेंड सेट कर दिया है. आमतौर पर शातिर और लुटेरी दुल्हनें वारदात को अंजाम देकर महंगी गाड़ियों या लग्जरी वाहनों में फरार होती हैं, लेकिन जोधपुर में एक दुल्हन चोरी-छिपे अपने प्रेमी के साथ साइकिल पर बैठकर रफूचक्कर हो गई. यह पूरी घटना पड़ोस में लगे एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है. पीड़ित पति ने अब पुलिस की शरण लेकर न्याय की गुहार लगाई है.

₹1.5 लाख में दलाल के जरिए हुआ था सौदा

जानकारी के अनुसार, यह अजीबोगरीब मामला जोधपुर की तिंवरी तहसील के पायला गांव का है.झारखंड की रहने वाली है दुल्हन. पीड़ित अमराराम सेन, जो वर्तमान में जोधपुर शहर में मजदूरी करता है, ने बताया कि उसका विवाह करीब 5 महीने पहले दलाल के माध्यम से झारखंड की एक युवती से हुआ था.अमराराम का आरोप है कि इस शादी को करवाने के एवज में दलाल ने उससे डेढ़ लाख रुपये नकद ऐंठे थे. शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था और पत्नी घर पर ही रह रही थी.

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सुबह-सुबह नकदी और जेवर समेटकर हुई फरार

पीड़ित अमराराम के अनुसार, वारदात 13 जून 2026 की सुबह घटित हुई. सुबह करीब 5:20बजे उसकी पत्नी बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप घर से निकल गई. जब काफी देर तक वह वापस नहीं लौटी, तो परिजनों को चिंता हुई. घर के अलमारी और कमरों की तलाशी लेने पर सबके होश उड़ गए. दुल्हन घर में रखे 22 हजार रुपये कैश और चांदी के कीमती जेवर समेटकर अपने साथ ले गई थी.

CCTV ने खोला राज

साइकिल पर इंतजार कर रहा था प्रेमी, दुल्हन के अचानक लापता होने पर जब पीड़ित पति ने पड़ोस के घरों में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के फुटेज खंगाले, तो हकीकत सामने आ गई. फुटेज में एक अज्ञात युवक तड़के सुबह घर के बाहर साइकिल लेकर खड़ा दिखाई दिया. कुछ ही देर बाद अमराराम की पत्नी घर से बाहर निकली और चुपचाप उस युवक के साथ साइकिल पर पीछे बैठकर वहां से रफूचक्कर हो गई.

नेपाली नागरिक और एक अज्ञात शख्स पर शक

पीड़ित अमराराम सेन ने इस पूरी घटना को एक सोची-समझी और सुनियोजित ठगी का हिस्सा बताया है. उसने पुलिस को दी शिकायत में अपने साथ रहने वाले एक नेपाल निवासी व्यक्ति पर भी गहरा संदेह जताया है. अमराराम का दावा है कि वारदात की रात को एक अज्ञात व्यक्ति उस नेपाली नागरिक से मिलने आया था, जिसने संभवतः इस पूरी साजिश की रेकी की थी.

फिलहाल, पीड़ित पति की ओर से संबंधित थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और साइकिल सवार प्रेमी जोड़े तथा दलाल के नेटवर्क की तलाश में जुट गई है.