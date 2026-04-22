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Rajasthan News: ऑपरेशन थिएटर में घुसे बदमाश, जोधपुर MGH अस्पताल में सर्जरी के दौरान डॉक्टर-स्टाफ से मारपीट

Rajasthan News: जोधपुर के एमजीएच अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 4-5 बदमाश ओटी में घुस गए और नर्सिंग स्टाफ से मारपीट की. सरदारपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना से अस्पताल कर्मियों में सुरक्षा को लेकर भारी आक्रोश है.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 22, 2026, 12:46 PM|Updated: Apr 22, 2026, 12:46 PM
Rajasthan News: ऑपरेशन थिएटर में घुसे बदमाश, जोधपुर MGH अस्पताल में सर्जरी के दौरान डॉक्टर-स्टाफ से मारपीट
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Jodhpur MGH Hospital: जोधपुर के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार महात्मा गांधी अस्पताल (MGH) से सुरक्षा व्यवस्था को तार-तार कर देने वाली खबर सामने आई है. यहाँ मंगलवार रात ऑपरेशन थिएटर (OT) के भीतर घुसकर कुछ बदमाशों ने न केवल हंगामा किया, बल्कि ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की. इस घटना ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है.

सर्जरी के बीच घुसे हमलावर, जान पर बनी
घटना मंगलवार रात करीब 9:30 बजे की है. इमरजेंसी ऑर्थोपेडिक ओटी में डॉक्टरों की टीम एक मरीज की सर्जरी कर रही थी. ड्यूटी पर डॉ. विकास कटा, डॉ. दुष्यंत, डॉ. आर्यन सहित नर्सिंग स्टाफ विष्णु गौतम और राहुल पंवार मौजूद थे. रिपोर्ट के अनुसार, सन्नी नामक युवक अपने 4-5 साथियों के साथ बिना अनुमति प्रतिबंधित ओटी एरिया में घुस गया. बदमाशों ने वहां मौजूद नर्सिंगकर्मियों को धमकाया और उनके साथ धक्का-मुक्की की. बीच-बचाव करने आए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मोन्टू के साथ भी मारपीट की गई.

पुलिस कार्रवाई और रिपोर्ट
अस्पताल के कर्मचारी मोन्टू (पुत्र उमरचंद) ने इस संबंध में सरदारपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया है. सरदारपुरा थाना पुलिस अब अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

अस्पताल प्रशासन में रोष
अस्पताल अधीक्षक फतेह सिंह भाटी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बदमाशों का इस तरह ओटी तक पहुंच जाना बेहद गंभीर है. इससे न केवल स्टाफ की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं, बल्कि सर्जरी की मेज पर लेटे मरीज की जान को भी खतरा पैदा हो गया था. इस घटना के बाद से नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टरों में भारी आक्रोश व्याप्त है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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