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Rajasthan News: राजस्थान को मिलेगा पहला 6 एयरोब्रिज वाला एयरपोर्ट, 4 जुलाई को पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

Rajasthan News: जोधपुर में 350 करोड़ की लागत से राजस्थान का पहला 6 एयरोब्रिज वाला आधुनिक एयरपोर्ट तैयार हो गया है. 4 जुलाई को पचपदरा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके संभावित उद्घाटन को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तैयारियां तेज कर दी हैं.

Edited byArti PatelReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 16, 2026, 02:24 PM|Updated: Jun 16, 2026, 02:24 PM
Rajasthan News: राजस्थान को मिलेगा पहला 6 एयरोब्रिज वाला एयरपोर्ट, 4 जुलाई को पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन
Image Credit: Jodhpur Airport Terminal Inauguration

Jodhpur Airport Terminal Inauguration: सूर्य नगरी जोधपुर के निवासियों का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. जोधपुर एयरपोर्ट के भव्य नवीनीकरण और विस्तार का कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है, जिसके बाद इसके उद्घाटन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां बेहद तेज कर दी गई हैं. सूत्रों से मिल रही बड़ी जानकारी के अनुसार, संभावना जताई जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को जोधपुर के इस नए और अत्याधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन कर देश को समर्पित कर सकते हैं. हालांकि, इस वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या अंतिम घोषणा नहीं की गई है.

राजस्थान में पहली बार 6 एयरोब्रिज की सुविधा
जोधपुर का यह नया रनवे और टर्मिनल कई मायनों में बेहद खास और प्रदेश का सबसे आधुनिक एयर बेस बनने जा रहा है. बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने करीब 350 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से एयरपोर्ट के उन्नयन, रनवे विस्तार और यात्री सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाने का कार्य किया है.इस नए एयरपोर्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह राजस्थान का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है, जहां यात्रियों की सुगमता के लिए 6 एयरोब्रिज तैयार किए गए हैं. इसके चालू होने से यात्रियों को विमान में चढ़ने (बोर्डिंग) और उतरने (आगमन) के लिए सीढ़ियों या बसों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, जिससे समय की बड़ी बचत होगी.नए और बड़े टर्मिनल के शुरू होने से जोधपुर की देश-विदेश के प्रमुख शहरों से एयर कनेक्टिविटी काफी मजबूत होगी, जिसका सीधा फायदा यहां के पर्यटन, हस्तशिल्प उद्योग और व्यापार को मिलेगा.

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पीएम मोदी का पचपदरा दौरा बढ़ा रहा है संभावना
4 जुलाई को ही उद्घाटन होने की चर्चाओं के पीछे एक बड़ा रणनीतिक और प्रशासनिक कारण भी माना जा रहा है.पचपदरा का प्रस्तावित कार्यक्रम: सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जुलाई को बालोतरा जिले के पचपदरा क्षेत्र में एक बड़ा प्रस्तावित कार्यक्रम है. बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से विशेष विमान द्वारा सीधे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए पचपदरा के लिए उड़ान भरेंगे. इसी जोधपुर ठहराव के दौरान वे इस नए टर्मिनल का फीता काट सकते हैं. इसी मजबूत संभावना को देखते हुए जोधपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उद्घाटन से जुड़े अपने सभी प्रारंभिक और सजावट के कार्य शुरू कर दिए हैं. हालांकि, अंतिम तस्वीर पीएमओ से आधिकारिक शेड्यूल जारी होने के बाद ही साफ होगी.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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