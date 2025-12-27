Zee Rajasthan
500 करोड़ की लागत से जोधपुर में बन रहा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, सुविधाओं में एयरपोर्ट को देगा टक्कर!

Rajasthan News: जोधपुर रेलवे स्टेशन का 500 करोड़ में वर्ल्ड क्लास पुनर्विकास और वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का निर्माण जारी. महाप्रबंधक अमिताभ शर्मा ने गुणवत्ता व समयसीमा पर जोर देते हुए सुविधाओं और बाईपास योजना की जानकारी दी.

Published: Dec 27, 2025, 05:14 PM IST

Jodhpur New Railway Station: ​जोधपुर उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ शर्मा ने आज जोधपुर रेल मंडल का दौरा करते हुए जोधपुर रेलवे स्टेशन के नए भवन के निर्माण कार्यों का सघन निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने निर्माण स्थल का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को कार्य समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

​500 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास स्टेशन मीडिया से रूबरू होते हुए महाप्रबंधक ने बताया कि जोधपुर स्टेशन का पुनर्विकास (Redevelopment) लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है. यह स्टेशन भविष्य में जोधपुर की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सुविधाओं का अनूठा संगम बनेगा. नए प्रोजेक्ट में रूफ प्लाजा (कन्कोर्स), अलग डिपार्चर हॉल और मल्टी-लेवल कार पार्किंग जैसे आधुनिक फीचर्स शामिल होंगे. पुरानी उपयोगिताओं जैसे पानी और सीवर लाइनों की शिफ्टिंग का चुनौतीपूर्ण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिससे अब मुख्य ढांचे के निर्माण में तेजी आएगी.

​वंदे भारत का सबसे आधुनिक डिपो महाप्रबंधक ने भगत की कोठी (BGKT) में बन रहे वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो को लेकर बड़ी जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि लगभग 500 करोड़ रुपये (दो चरणों में) की लागत से बन रहा यह डिपो भारत का पहला ऐसा ट्रेनसेट डिपो होगा जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है. यहां 660 मीटर की कवर्ड लाइनें बनाई जा रही हैं, जहां वंदे भारत और आगामी स्लीपर कोच वाली ट्रेनों का रखरखाव होगा.

​भविष्य की योजनाएं: बाईपास और क्षमता विस्तार जोधपुर में ट्रेनों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए रेलवे अब जोधपुर बाईपास के लिए नई लाइन के एलाइनमेंट पर विचार कर रहा है. इससे मालगाड़ियों को मुख्य स्टेशन से गुजारे बिना निकाला जा सकेगा, जिससे यात्री ट्रेनों के संचालन में और सुधार होगा. महाप्रबंधक ने स्पष्ट किया कि सुविधाओं में हो रहा यह बदलाव यात्रियों के लिए बेहतर और सुगम सफर सुनिश्चित करेगा.

