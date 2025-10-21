त्योहारों में नहीं लगी भीड़ जोधपुर रेल मंडल का अनोखा कमाल, यात्रियों बोले “पहली बार इतनी राहत!

Jodhpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में नए नवाचारों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जोधपुर रेल मंडल ने इस बार यात्री भार कम करने में सफलता हासिल की है. इससे ना तो यात्रियों को अपने टिकट कैंसिल करवाने पड़े, ना ही उन्हें वेटिंग के चलते इंतजार करना पड़ा.

जोधपुर रेल मंडल ने बढ़ाई ट्रेनों की संख्या

जोधपुर रेल मंडल ने विभिन्न राज्यों और शहरों में जाने वाली उन ट्रेनों की संख्या बढ़ाई, जिनमें त्योहार के समय सर्वाधिक यात्री भार बढ़ जाता है. साथ ही मौजूदा ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाकर यात्रियों को सुविधा देने का कार्य किया गया है. इसको लेकर जोधपुर रेल मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जोधपुर रेल मंडल में यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं. दीपावली, छठ पूजा और अन्य त्योहारों के समय यात्री भार अधिक रहता है. यात्रियों की सुविधा, सुगमता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं.

क्या-क्या व्यवस्था की गई?

इस हेतु जोधपुर मंडल में 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं और 14 जोड़ी ट्रेनों में 39 नए कोचों की व्यवस्था की गई है. इससे इस बार त्योहारी सीजन के बावजूद स्टेशन पर भीड़ नहीं देखने को मिल रही है. डीआरएम ने बताया, “अगर हमारे पास भीड़ आती है तो उसके पहले ही यह तय कर लिया जाता है कि किस दिशा में स्पेशल ट्रेन चलानी है, कितने कोच लगाने हैं और किस दिशा में लगानी है. इसके लिए हम पूरा डेटा तैयार रखते हैं.” यात्री भार मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, मुंबई और अहमदाबाद की तरफ जाने वाली ट्रेनों में अधिक रहता है. इसलिए इन दिशाओं में विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

तीन बड़े रेलवे स्टेशन और 145 स्टेशन ‘अमृत भारत योजना’ में शामिल

जोधपुर रेल मंडल में बन रहे नए रेलवे स्टेशनों को लेकर डीआरएम ने बताया कि जोधपुर डिवीजन में लगभग 145 रेलवे स्टेशन ‘अमृत भारत योजना’ में शामिल किए गए हैं, जिनमें प्रत्येक पर 15 से 20 करोड़ रुपये का खर्च किया जा रहा है. इसके अलावा 3 बड़े रेलवे स्टेशन ‘डेवलपमेंट स्कीम’ के तहत लिए गए हैं, जिनमें जैसलमेर, पाली और जोधपुर शामिल हैं.

अमृत भारत योजना

‘अमृत भारत योजना’ के 15 रेलवे स्टेशनों में से देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके हैं. नोखा और बाड़मेर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कुछ ही दिनों में किया जाएगा. इसके अलावा अन्य 12 स्टेशनों की तैयारी भी जल्द पूरी कर ली जाएगी. वहीं, तीन बड़े रेलवे स्टेशनों में से जैसलमेर रेलवे स्टेशन, जो कि 150 करोड़ रुपये की लागत से बना है, पूरी तरह तैयार कर लिया गया है. जल्द ही इसका लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया जाएगा.

पाली रेलवे स्टेशन के लिए टेंडर किया जा चुका है

पाली रेलवे स्टेशन के लिए 95 करोड़ रुपये का टेंडर किया जा चुका है, जिसे अगले एक वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा. वहीं जोधपुर रेलवे स्टेशन, जो कि 500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, आने वाले दो वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा. इसके साथ ही 32 प्लेटफॉर्म्स को भी तैयार किया गया है, जिनका लोकार्पण हाल ही में जयपुर से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-