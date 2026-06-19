Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /Rajasthan News: जोधपुर पहुंचीं महिला मोर्चा BJP प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़, केंद्र के 12 वर्षों को बताया बेमिसाल, ...शुरू किया 'कम तेल खाएं' अभियान

Rajasthan News: जोधपुर पहुंचीं महिला मोर्चा BJP प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़, केंद्र के 12 वर्षों को बताया बेमिसाल, ...शुरू किया 'कम तेल खाएं' अभियान

Rajasthan News: जोधपुर पहुंचीं भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने केंद्र के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाईं और पीएम मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए "कम तेल खाएं" अभियान की सराहना की. उन्होंने भर्ती कैलेंडर जारी करने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यों को ऐतिहासिक बताया.

Edited byArti PatelReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 19, 2026, 01:27 PM|Updated: Jun 19, 2026, 01:27 PM
Rajasthan News: जोधपुर पहुंचीं महिला मोर्चा BJP प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़, केंद्र के 12 वर्षों को बताया बेमिसाल, ...शुरू किया 'कम तेल खाएं' अभियान
Image Credit: Rajasthan News

Jodhpur News: भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ आज जोधपुर के सर्किट हाउस पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, महिला मोर्चा के "कम तेल खाएं" अभियान तथा राजस्थान सरकार के कार्यों पर विस्तार से चर्चा की.

मोदी सरकार के 12 वर्ष विश्वास और जनकल्याण के

Add Zee News as a Preferred Source

राखी राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जनकल्याण के रहे हैं. इसी उद्देश्य से 5 जून से 21 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो कार्यक्रम "मन की बात" सहित अन्य अवसरों पर देशवासियों से कम तेल का सेवन करने की अपील की थी. देश में बढ़ती कोलेस्ट्रॉल और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं को देखते हुए राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा ने इस विषय को अभियान के रूप में अपनाया. इसके बाद यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सफल रही.

स्वास्थ्य क्रांति बनेगा महिला मोर्चा का "कम तेल खाएं" अभियान

राखी राठौड़ ने कहा कि जोधपुर में आयोजित कार्यशाला के माध्यम से महिलाओं को कम तेल वाले भोजन के लाभों के बारे में जागरूक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनस्वास्थ्य से जुड़ा जागरूकता अभियान है, जिसका उद्देश्य लोगों की जीवनशैली में सुधार लाना है.

सरकारी भर्ती कैलेंडर जारी करने वाला पहला राज्य

राजस्थान सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने पदभार ग्रहण करते ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. उन्होंने राम जल सेतु, यमुना जल समझौता, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी भर्तियों के कैलेंडर जैसी पहलों का उल्लेख किया.

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चार लाख सरकारी नौकरियां और छह लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है तथा युवाओं के लिए भर्ती कैलेंडर जारी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है. वहीं कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उसके शुरुआती वर्षों में आंतरिक खींचतान और नेतृत्व विवाद ही प्रमुख मुद्दे बने रहे.

राखी राठौड़ ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में विकास की गति और तेज होगी तथा जनता भाजपा सरकार के कार्यों पर भरोसा कायम रखेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, जयपुर समेत प्रदेशभर में बारिश का दौर सक्रिय, कई जिलों में येलो अलर्ट

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

जयपुर से दरभंगा जाना हुआ आसान-21 जून से चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस,आगरा, कानपुर, गोरखपुर समेत इन 25 स्टेशनों पर होगा ठहराव

ताश के पत्तों की तरह ढह गया सोने का रेट, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें लेटेस्ट Price

Jaipur: 8 दिन से लापता महिला का कुएं में मिला शव, पैर कटे हुए और चांदी के कड़े गायब

राजस्थान के 15 जिलों में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम! भयंकर आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया है अलर्ट

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

झुंझुनूं के चुड़ैला गांव में कार की फ्रंट सीट पर मिला 24 साल के चंदन मेघवाल का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

सावधान! 25 रुपये किलो वाली मेयोनीज और 80 रुपये का 5 लीटर सॉस खा रहा है आपका बच्चा? जयपुर में पकड़ी गई कीड़ों वाली फैक्ट्री

राजस्थान में 18 जून को इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

Khejri Wood Smuggling: खेजड़ी की अवैध कटाई का बड़ा खुलासा, हरियाणा भेजी जा रही थीं लकड़ियां

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

ट्रांसफर पर फिर लगा ब्रेक? राजस्थान के कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका

झुंझुनूं में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़, शादी के अगले दिन जेवर-नकदी लेकर फरार

Dungarpur: शादी से 2 दिन पहले दूल्हे को बदमाशों ने किया लहूलुहान, कटार, चेन और लग्न पत्रिका लेकर हुए फरार

Rajasthan News: अंता में जल जीवन मिशन की बड़ी चोरी का खुलासा, 30 लाख के पाइप गुरुग्राम से बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर कलेक्टर की ID हुई हैक, 12वीं पास युवक ने बनाया था करोड़ों की ठगी का प्लान

कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

अगले 3 घंटों में इन जिलों में बदलेगा मौसम! आंधी-बारिश एक साथ करेंगे अटैक

टोंक में खाद की कालाबाजारी पर बवाल, सरपंच संघ अध्यक्ष मुकेश मीणा की उग्र आंदोलन की चेतावनी, बोले-'1300 का बैग 2500 में ब्लैक'

7वें दिन भी नहीं मिला 5 साल का भावेश, हिंगलाज माता दर्शन के बाद से गायब

ICU में भर्ती थी पत्नी, गैस्ट हाउस में सो रहे पति का बैग पार, जयपुर के एपेक्स अस्पताल से लाखों के जेवरात चोरी

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

झुंझुनूं में अन्नपूर्णा रसोई का बड़ा फर्जीवाड़ा, एक ही फोटो से काटे गए कूपन, 3 संस्थाएं ब्लैकलिस्ट

कोटा में रिश्ते हुए फिर शर्मसार, दादा ने 9 साल की पोती का 5-6 साल तक किया यौन शोषण

प्रतापगढ़ में ट्रेन का सफल ट्रायल, जलोदा जागीर से बड़ी सादड़ी तक लगाई दौड़, हजारों लोगों ने किया स्वागत

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में बड़ा फेर-बदल, जानें आज किस रेट पर मिलेगा सोना-चांदी

बारिश से 50 मिनट में ही बहने लगा चूरू, 6-7 जगहों पर सड़कें लबालब, मानसून अभी बाकी

बारिश ने खोल दी पोल, झुंझुनूं की सड़कें बनीं दरिया, गांधी चौक में बाढ़ जैसे हालात!

राजस्थान में मौसम बदलने वाला है अपना रंग-रूप, आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार, IMD ने सुबह 4:44 बजे जारी किया अलर्ट

Barmer: पति बना प्रेम कहानी का रोड़ा, तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर डाली हत्या

चूरू के सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा ने बढ़ाई खाकी की शान, सड़क पर तड़प रहे शख्स को CPR देकर बचा ली जान

कार में मिला दलित युवक का शव, जातिसूचक गालियों के आरोप से मामला गरमाया, बीडीके अस्पताल के बाहर धरना शुरू

राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने का मन है? पहले जान लें नया खर्च नियम, सरपंच से पार्षद तक का बदल गया है पूरा गणित

NEET परीक्षा से पहले बड़ा खुलासा! टेलीग्राम पर फर्जी पेपर बेचते भीलवाड़ा से युवक को पुलिस ने दबोचा

राशन लेने आए 27 लोगों को गोदाम में बंद कर गायब हुआ डीलर, घुटन से महिला हुई बेसुध, वीडियो वायरल

TAGS:
Jodhpur News
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सेना क्षेत्र में बोतलों में बिक रहा था पेट्रोल, अजमेर में छापेमारी के दौरान चौंकाने वाला खुलासा
Ajmer News
2
Jodhpur News
3
Jhunjhunu News
4
Jaipur News
5
Baran news