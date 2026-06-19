/Rajasthan News: जोधपुर पहुंचीं महिला मोर्चा BJP प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़, केंद्र के 12 वर्षों को बताया बेमिसाल, ...शुरू किया 'कम तेल खाएं' अभियान

Jodhpur News: भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ आज जोधपुर के सर्किट हाउस पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, महिला मोर्चा के "कम तेल खाएं" अभियान तथा राजस्थान सरकार के कार्यों पर विस्तार से चर्चा की.

मोदी सरकार के 12 वर्ष विश्वास और जनकल्याण के

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राखी राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जनकल्याण के रहे हैं. इसी उद्देश्य से 5 जून से 21 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो कार्यक्रम "मन की बात" सहित अन्य अवसरों पर देशवासियों से कम तेल का सेवन करने की अपील की थी. देश में बढ़ती कोलेस्ट्रॉल और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं को देखते हुए राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा ने इस विषय को अभियान के रूप में अपनाया. इसके बाद यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सफल रही.

स्वास्थ्य क्रांति बनेगा महिला मोर्चा का "कम तेल खाएं" अभियान

राखी राठौड़ ने कहा कि जोधपुर में आयोजित कार्यशाला के माध्यम से महिलाओं को कम तेल वाले भोजन के लाभों के बारे में जागरूक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनस्वास्थ्य से जुड़ा जागरूकता अभियान है, जिसका उद्देश्य लोगों की जीवनशैली में सुधार लाना है.

सरकारी भर्ती कैलेंडर जारी करने वाला पहला राज्य

राजस्थान सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने पदभार ग्रहण करते ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. उन्होंने राम जल सेतु, यमुना जल समझौता, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी भर्तियों के कैलेंडर जैसी पहलों का उल्लेख किया.

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चार लाख सरकारी नौकरियां और छह लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है तथा युवाओं के लिए भर्ती कैलेंडर जारी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है. वहीं कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उसके शुरुआती वर्षों में आंतरिक खींचतान और नेतृत्व विवाद ही प्रमुख मुद्दे बने रहे.

राखी राठौड़ ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में विकास की गति और तेज होगी तथा जनता भाजपा सरकार के कार्यों पर भरोसा कायम रखेगी.