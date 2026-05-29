/Rajasthan News: जोधपुर में रिटायर्ड ASP दशरथसिंह ने घर में खत्म की जिंदगी, 4 दिन पहले ही नए मकान में हुए थे शिफ्ट

Jodhpur News: जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र स्थित लालसागर इलाके से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां राजस्थान पुलिस के एक रिटायर्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) दशरथसिंह चारण ने गुरुवार दोपहर अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. मूल रूप से नागौर जिले के सुरपुरा निवासी दशरथसिंह करीब दो साल पहले ही पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई. मंडोर थाना पुलिस ने शव को महात्मा गांधी अस्पताल (एमजीएच) की मोर्चरी में रखवाकर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है.

पत्नी पड़ोस में गई थीं, पीछे से उठाया आत्मघाती कदम

मंडोर थानाधिकारी शेषकरण से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर करीब 3 से 4 बजे के बीच जब यह हादसा हुआ, तब दशरथसिंह घर पर बिल्कुल अकेले थे. उनकी पत्नी कुछ समय के लिए पड़ोस में ही किसी काम से गई हुई थीं. जब वे वापस घर लौटीं, तो पति को फंदे से लटका देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.

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उन्होंने तुरंत अपने भाई (दशरथसिंह के साले) को इस बारे में सूचित किया. परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें फंदे से नीचे उतारा और इलाज के लिए पावटा अस्पताल लेकर भागे, लेकिन वहाँ जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शाम करीब 4 बजे पुलिस को अस्पताल से इस घटना का मेमो मिला, जिसके बाद एएसआई बंशीलाल ने मौके पर पहुंचकर शव को एमजीएच मोर्चरी में शिफ्ट करवाया, जहाँ पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.

एक साल से गंभीर बीमारी और डिप्रेशन से जूझ रहे थे पूर्व अफसर

थानाधिकारी शेषकरण ने बताया कि प्रारंभिक जांच और परिजनों से हुई बातचीत में सामने आया है कि दशरथसिंह करीब एक साल से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे. बीमारी के चलते वे पिछले काफी समय से मानसिक अवसाद (डिप्रेशन) में चल रहे थे, जिसे ही आत्महत्या का मुख्य कारण माना जा रहा है. मौके से फिलहाल कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.