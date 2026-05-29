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Rajasthan News: जोधपुर में रिटायर्ड ASP दशरथसिंह ने घर में खत्म की जिंदगी, 4 दिन पहले ही नए मकान में हुए थे शिफ्ट

Rajasthan News: जोधपुर के लालसागर में रिटायर्ड एएसपी दशरथसिंह चारण ने अवसाद के चलते अपने नए घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली. वे दो साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे और चार दिन पहले ही जोधपुर शिफ्ट हुए थे. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited byArti PatelReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 29, 2026, 10:07 AM|Updated: May 29, 2026, 10:07 AM
Rajasthan News: जोधपुर में रिटायर्ड ASP दशरथसिंह ने घर में खत्म की जिंदगी, 4 दिन पहले ही नए मकान में हुए थे शिफ्ट
Image Credit: Rajasthan News

Jodhpur News: जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र स्थित लालसागर इलाके से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां राजस्थान पुलिस के एक रिटायर्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) दशरथसिंह चारण ने गुरुवार दोपहर अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. मूल रूप से नागौर जिले के सुरपुरा निवासी दशरथसिंह करीब दो साल पहले ही पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई. मंडोर थाना पुलिस ने शव को महात्मा गांधी अस्पताल (एमजीएच) की मोर्चरी में रखवाकर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है.

पत्नी पड़ोस में गई थीं, पीछे से उठाया आत्मघाती कदम
मंडोर थानाधिकारी शेषकरण से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर करीब 3 से 4 बजे के बीच जब यह हादसा हुआ, तब दशरथसिंह घर पर बिल्कुल अकेले थे. उनकी पत्नी कुछ समय के लिए पड़ोस में ही किसी काम से गई हुई थीं. जब वे वापस घर लौटीं, तो पति को फंदे से लटका देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.

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उन्होंने तुरंत अपने भाई (दशरथसिंह के साले) को इस बारे में सूचित किया. परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें फंदे से नीचे उतारा और इलाज के लिए पावटा अस्पताल लेकर भागे, लेकिन वहाँ जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शाम करीब 4 बजे पुलिस को अस्पताल से इस घटना का मेमो मिला, जिसके बाद एएसआई बंशीलाल ने मौके पर पहुंचकर शव को एमजीएच मोर्चरी में शिफ्ट करवाया, जहाँ पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.

एक साल से गंभीर बीमारी और डिप्रेशन से जूझ रहे थे पूर्व अफसर
थानाधिकारी शेषकरण ने बताया कि प्रारंभिक जांच और परिजनों से हुई बातचीत में सामने आया है कि दशरथसिंह करीब एक साल से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे. बीमारी के चलते वे पिछले काफी समय से मानसिक अवसाद (डिप्रेशन) में चल रहे थे, जिसे ही आत्महत्या का मुख्य कारण माना जा रहा है. मौके से फिलहाल कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

एक हफ्ता पहले ही जयपुर से जोधपुर आए थे
सामाजिक सूत्रों और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सेवानिवृत्ति के बाद दशरथसिंह पिछले कुछ सालों से जयपुर के सोडाला क्षेत्र में रह रहे थे. उन्होंने हाल ही में जोधपुर के लालसागर इलाके में अपना एक नया मकान बनवाया था. महज 4 से 5 दिन पहले ही वे अपनी पत्नी के साथ इस नए घर में रहने के लिए शिफ्ट हुए थे. उनका बेटा अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता है, जबकि दशरथसिंह का ससुराल जोधपुर के मथानिया कस्बे में है. पुलिस अब परिवार के अन्य सदस्यों से विस्तृत पूछताछ कर वस्तुस्थिति को पूरी तरह साफ करने में जुटी है.
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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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