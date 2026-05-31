/Rajasthan News: वंदे गंगा अभियान के तहत जोगाराम पटेल ने किया श्रमदान, 10 करोड़ पौधों का रखा लक्ष्य

Vande Ganga Abhiyan Rajasthan: राजस्थान के संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जोधपुर की ग्राम पंचायत बड़ली स्थित ऐतिहासिक बड़ली भेरूजी तालाब पर आयोजित 'वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान' में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने स्वयं फावड़ा उठाकर श्रमदान किया और आमजन को पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता और संवर्धन का एक सशक्त संदेश दिया.

इस विशेष पर्यावरण कार्यक्रम में जोधपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आशीष कुमार मिश्रा और प्रशिक्षु आईएएस उमेश कुमार भी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और श्रमदान में अपनी भागीदारी निभाई.

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मारवाड़ में रही है सामूहिक श्रमदान की परंपरा- जोगाराम पटेल

श्रमदान के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने मारवाड़ की प्राचीन और समृद्ध संस्कृति को याद किया. मंत्री ने कहा, 'मारवाड़ की धरती पर एकादशी और विशेष तिथियों पर सामूहिक श्रमदान की एक बेहद अनूठी परंपरा रही है. हमारे पूर्वज मानसून की पहली बारिश आने से पहले ही गांव के तालाबों, नाड़ियों और कुओं की मिलकर साफ़-सफ़ाई (उत्खनन) करते थे ताकि पानी का संचयन सही ढंग से हो सके. आज हमें इसी गौरवशाली संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करने की सख्त जरूरत है.' उन्होंने बताया कि गंगा दशमी के पावन अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशभर में 'वन्दे गंगा अभियान' का आगाज किया है, जो आगामी विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) तक लगातार चलेगा. जल स्रोतों को स्वच्छ और सुरक्षित रखना हम सभी की साझी सामाजिक जिम्मेदारी है.

इस साल लगेंगे 10 करोड़ पौधे

पर्यावरण संरक्षण के रोडमैप पर बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने राज्य सरकार के बड़े लक्ष्यों को साझा किया. जोगाराम पटेल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी अभियान ‘एक पेड़ मां के नाम’ से प्रेरणा लेते हुए राजस्थान सरकार इस वर्ष ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाने जा रही है.उन्होंने भरोसा जताया कि 'हरियालो राजस्थान' और 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान' प्रदेश में जनभागीदारी के जरिए पर्यावरण और जल क्रांति की एक नई इबारत लिखेंगे.

बड़ली तालाब बनेगा मॉडल तालाब, बनेगा विशाल घाट

बड़ली पंचायत को सौगात देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा की कि बड़ली भेरूजी तालाब को आने वाले समय में एक 'मॉडल तालाब' के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां आने वाले श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की सुविधा के लिए एक विशाल घाट का निर्माण भी करवाया जाएगा, जिससे इस स्थान की सुंदरता और उपयोगिता दोनों बढ़ सके.

इससे पूर्व, विधि मंत्री ने प्रसिद्ध बड़ली भेरूजी मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर राजस्थान की खुशहाली, सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की. उन्होंने मंदिर परिसर में मूक पक्षियों के लिए परिंडे बांधे और पौधारोपण कर सभी से पर्यावरण बचाने की अपील की.

