/Rajasthan News: जोधपुर में बरसे प्रभारी मंत्री मदन दिलावर, पेयजल संकट के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार

Madan Dilawar in Jodhpur: राजस्थान के शिक्षा मंत्री और जोधपुर जिले के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री मदन दिलावर आज अपने एक दिवसीय जोधपुर दौरे पर पहुंचे. यहां मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपने चिरपरिचित आक्रामक अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर जमकर सियासी प्रहार किए. जोधपुर में चल रहे मौजूदा पेयजल संकट को लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, तो दिलावर ने सीधे तौर पर इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया.

प्रभारी मंत्री ने दोटूक कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि उनकी सरकार ने समय रहते कोई ठोस व्यवस्थाएं नहीं कीं, जिसका खामियाजा आज जोधपुर और पूरे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है.

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'जल जीवन मिशन का किया बंटाधार, वर्तमान सरकार कर रही डैमेज कंट्रोल'

जोधपुर में पानी की किल्लत और पूर्व सीएम गहलोत के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रभारी मंत्री ने तीखे आरोप लगाए.

गहलोत सरकार पर निशाना: मदन दिलावर ने कहा कि जोधपुर की जनता आज बूंद-बूंद पानी के लिए जो परेशान हो रही है, उसकी नींव पिछली सरकार के कार्यकाल में ही रखी गई थी. उन्होंने समय रहते कोई मॉनिटरिंग या दूरगामी प्लानिंग नहीं की. मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'जल जीवन मिशन (JJM)' योजना का राजस्थान में कांग्रेस राज के दौरान पूरी तरह बंटाधार कर दिया गया. हालांकि, उन्होंने जोधपुरवासियों को आश्वस्त किया कि वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है और आने वाले समय में ऐसी किल्लत दोबारा न हो, इसके लिए ठोस रोडमैप तैयार किया जा रहा है.

लगातार नीचे जा रहे भूजल स्तर पर जताई गहरी चिंता

समीक्षा बैठक के बाद मदन दिलावर ने मरुधरा के लगातार गिरते वाटर टेबल (Water Table) और पर्यावरण को लेकर अपनी चिंताएं साझा कीं. उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में लगातार भूजल स्तर नीचे खिसक रहा है, जिसके कारण आमजन को पीने के पानी के साथ-साथ किसानों को सिंचाई के पानी की भयंकर कमी का सामना करना पड़ रहा है.धरती के भीतर नमी कम होने से न केवल कुएं-बावड़ियां सूख रही हैं, बल्कि पेड़-पौधों और प्राकृतिक वनस्पतियों पर भी इसका सीधा प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जो पर्यावरण के लिए एक खतरे की घंटी है.

'तालाब, कुएं और एनीकटों को रिचार्ज करेगी सरकार; जनता से भी सहयोग की अपील'

पानी की एक-एक बूंद को सहेजने के लिए मंत्री दिलावर ने सरकार के विजन को सामने रखा और आम जनता से भी जिम्मेदारी समझने की बात कही.सरकार का मुख्य उद्देश्य तालाबों, कुओं, बावड़ियों और एनीकटों का जीर्णोद्धार कर उनमें बारिश का पानी रोकना है. जब इन पारंपरिक स्रोतों में पानी ठहरेगा, तो वह धीरे-धीरे जमीन में रिसकर प्राकृतिक रूप से भूजल स्तर को बढ़ाने में सबसे बड़ी मदद करेगा.

गाड़ियों और आंगनों की धुलाई पर रोक की अपील

मंत्री ने आम लोगों से पानी के दुरुपयोग को तुरंत रोकने की अपील करते हुए कहा-'घरों में अनावश्यक रूप से पानी बहाना, पाइप लगाकर आंगनों और चमचमाती गाड़ियों की धुलाई में बेतहाशा पानी बर्बाद करना बेहद चिंताजनक है. जनता को यह समझना होगा कि पानी फैक्ट्रियों में नहीं बनता, यह जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है और इसका सदुपयोग हर नागरिक का कर्तव्य है.'