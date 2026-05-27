Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /Rajasthan News: जोधपुर में बरसे प्रभारी मंत्री मदन दिलावर, पेयजल संकट के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार

Rajasthan News: जोधपुर में बरसे प्रभारी मंत्री मदन दिलावर, पेयजल संकट के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार

Rajasthan News: जोधपुर दौरे पर प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने पेयजल संकट के लिए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन का बंटाधार करने के कारण यह स्थिति बनी. उन्होंने भूजल स्तर सुधारने हेतु पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और पानी की बर्बादी रोकने की अपील की.

Edited byArti PatelReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 27, 2026, 03:08 PM|Updated: May 27, 2026, 03:09 PM
Rajasthan News: जोधपुर में बरसे प्रभारी मंत्री मदन दिलावर, पेयजल संकट के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार
Image Credit: Rajasthan News

Madan Dilawar in Jodhpur: राजस्थान के शिक्षा मंत्री और जोधपुर जिले के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री मदन दिलावर आज अपने एक दिवसीय जोधपुर दौरे पर पहुंचे. यहां मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपने चिरपरिचित आक्रामक अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर जमकर सियासी प्रहार किए. जोधपुर में चल रहे मौजूदा पेयजल संकट को लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, तो दिलावर ने सीधे तौर पर इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया.

प्रभारी मंत्री ने दोटूक कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि उनकी सरकार ने समय रहते कोई ठोस व्यवस्थाएं नहीं कीं, जिसका खामियाजा आज जोधपुर और पूरे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

'जल जीवन मिशन का किया बंटाधार, वर्तमान सरकार कर रही डैमेज कंट्रोल'
जोधपुर में पानी की किल्लत और पूर्व सीएम गहलोत के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रभारी मंत्री ने तीखे आरोप लगाए.

गहलोत सरकार पर निशाना: मदन दिलावर ने कहा कि जोधपुर की जनता आज बूंद-बूंद पानी के लिए जो परेशान हो रही है, उसकी नींव पिछली सरकार के कार्यकाल में ही रखी गई थी. उन्होंने समय रहते कोई मॉनिटरिंग या दूरगामी प्लानिंग नहीं की. मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'जल जीवन मिशन (JJM)' योजना का राजस्थान में कांग्रेस राज के दौरान पूरी तरह बंटाधार कर दिया गया. हालांकि, उन्होंने जोधपुरवासियों को आश्वस्त किया कि वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है और आने वाले समय में ऐसी किल्लत दोबारा न हो, इसके लिए ठोस रोडमैप तैयार किया जा रहा है.

लगातार नीचे जा रहे भूजल स्तर पर जताई गहरी चिंता
समीक्षा बैठक के बाद मदन दिलावर ने मरुधरा के लगातार गिरते वाटर टेबल (Water Table) और पर्यावरण को लेकर अपनी चिंताएं साझा कीं. उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में लगातार भूजल स्तर नीचे खिसक रहा है, जिसके कारण आमजन को पीने के पानी के साथ-साथ किसानों को सिंचाई के पानी की भयंकर कमी का सामना करना पड़ रहा है.धरती के भीतर नमी कम होने से न केवल कुएं-बावड़ियां सूख रही हैं, बल्कि पेड़-पौधों और प्राकृतिक वनस्पतियों पर भी इसका सीधा प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जो पर्यावरण के लिए एक खतरे की घंटी है.

'तालाब, कुएं और एनीकटों को रिचार्ज करेगी सरकार; जनता से भी सहयोग की अपील'
पानी की एक-एक बूंद को सहेजने के लिए मंत्री दिलावर ने सरकार के विजन को सामने रखा और आम जनता से भी जिम्मेदारी समझने की बात कही.सरकार का मुख्य उद्देश्य तालाबों, कुओं, बावड़ियों और एनीकटों का जीर्णोद्धार कर उनमें बारिश का पानी रोकना है. जब इन पारंपरिक स्रोतों में पानी ठहरेगा, तो वह धीरे-धीरे जमीन में रिसकर प्राकृतिक रूप से भूजल स्तर को बढ़ाने में सबसे बड़ी मदद करेगा.

गाड़ियों और आंगनों की धुलाई पर रोक की अपील
मंत्री ने आम लोगों से पानी के दुरुपयोग को तुरंत रोकने की अपील करते हुए कहा-'घरों में अनावश्यक रूप से पानी बहाना, पाइप लगाकर आंगनों और चमचमाती गाड़ियों की धुलाई में बेतहाशा पानी बर्बाद करना बेहद चिंताजनक है. जनता को यह समझना होगा कि पानी फैक्ट्रियों में नहीं बनता, यह जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है और इसका सदुपयोग हर नागरिक का कर्तव्य है.'

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: जैसलमेर में अमानवीय लापरवाही पर प्रशासन का हंटर, मृत गौवंश मामले में ठेका रद्द

ट्रेंडिंग न्यूज़

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

गर्मी में सुस्त शरीर को रखेगा ताजा राजस्थान का ये फेमस लड्डू, एक खा लिया तो बार-बार करेगा मन!

AC-कूलर नहीं... बल्कि इन देसी राजस्थानी फूड्स से गर्मी को मात दे रहे लोग!

राजस्थान के लिए अगले 4 दिन बेहद भारी, IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

रेगिस्तान की रेत में मिला ‘सफेद गोल्ड’ का भंडार, राजस्थान में गैस की नई खोज ने बदली तस्वीर!

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा विवाद, 1 जून से दी गई हड़ताल की चेतावनी!

ट्रक से भिड़ी क्रूजर, पलभर में सड़क पर बिछ गई लाशें… पढ़ें जयपुर हाईवे हादसे की दर्दनाक कहानी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

उंगलियां चाट-चाटकर कढ़ाई पनीर खाने वालों देख लो, जयपुर में पकड़ा गया है लाखों रूपये का नकली माल

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

आसाराम की अपील खारिज, उम्रकैद जारी… हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

राजस्थान में सोने के साथ चांदी की भी डूबी नैया, जानें आपके शहर में क्या है 10 ग्राम गोल्ड के रेट?

राजस्थान में धड़ाम से नीचे गिरे सोना-चांदी के दाम, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

REET Mains Result 2026: क्या आज जारी होगा राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट? जानें भर्ती बोर्ड का ताजा अपडेट

दोपहर में नहीं तपेगा आपका घर! सुबह के वक्त कर लें ये 3 काम, बिना AC के भी ठंडा रहेगा कमरा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

Anu Meena Death Case: व्हाट्सएप चैट्स ने खोले राज, अनू ने लिखा-मैं जा रही हूं खोज लेना अपने लिए जैसी चाहे वैसी...

'रेल नगरी' कहलाता है राजस्थान का ये शहर... जहां से पहली बार यूपी तक दौड़ी थी ट्रेन

जयपुर में प्रताप नगर में कब्रिस्तान विवाद पर बवाल! हजारों लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च

नौतपा की झुलसा देने वाली गर्मी में पीएम मोदी का बड़ा संदेश, राजस्थान का संस्कार, इस गर्मी में मटका जरूर रखें

Weather: धौलपुर को भिगोने आ रहे काले बादल, IMD ने जारी किया है अलर्ट

पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष, जीजा ने साले पर चाकू से किया हमला, साढ़ू भी हुआ घायल

रूह कंपा देगी अनु मीणा की एक-एक लाइन! पढ़ें आखिरी मैसेज

Rajasthan Weather: धौलपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश का अलर्ट!

क्या है जानलेवा बीमारी इबोला के लक्षण?

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बरसेंगी राहत की बूंदे, तेज धूलभरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी

राजस्थान में मुंह के बल गिरे सोने-चांदी के भाव!

कोटा में दिल दहला देने वाली वारदात! अपहरण कर रेलकर्मी के बच्चे की बेरहमी से हत्या

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त?

राजस्थान में मौसम का महा पलटवार! भीषण गर्मी के बाद अब बारिश-आंधी की एंट्री, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

दिल्ली-यूपी वाले मजे में, राजस्थान में जेब खाली! पड़ोसी राज्यों से ₹ 10-12 तक महंगा मिल रहा पेट्रोल जाने क्यों?

Tags:
Jodhpur news
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान की नई पहचान, ऊंटनी के दूध का पनीर बनेगा हेल्थ इंडस्ट्री का स्टार!

राजस्थान की नई पहचान, ऊंटनी के दूध का पनीर बनेगा हेल्थ इंडस्ट्री का स्टार!

Bikaner news
2

PM मोदी के 12 वर्षों को मदन राठौड़ ने बताया 'स्वर्णिम काल', विपक्ष के आरोपों पर दिया करारा जवाब

Rajasthan politics
3

गोविंददेवजी और मोती डूंगरी में फव्वारों के बीच कूल-कूल मोड में भगवान

Jaipur news
4

Jaipur News: मां-बेटे की जंगल में फाइट! वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Jaipur news
5

भैराणा धाम में उमड़ा जनसैलाब! हनुमान बेनीवाल की महापंचायत ने बढ़ाया सियासी पारा

dudu news