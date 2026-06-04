/सांस लेना भी हुआ मुश्किल! जोधपुर की हवा पहुंची खतरनाक स्तर पर, AQI 245 ने बढ़ाई चिंता

Jodhpur News: जोधपुर में इन दिनों मौसम लगातार करवट बदल रहा है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से शहर और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधियों और तेज हवाओं का दौर बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार 6 जून तक मौसम का यही मिजाज बने रहने की संभावना है. कभी तेज धूप तो कभी धूल भरी हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं. वहीं वातावरण में बढ़ रहे धूलकणों का असर अब हवा की गुणवत्ता पर भी साफ दिखाई देने लगा है.

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जोधपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बढ़कर 245 तक पहुंच गया है. यह स्तर खराब श्रेणी में माना जाता है. हवा में धूल और प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और एलर्जी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

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दूसरी ओर तापमान भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है. पिछले कुछ दिनों की तुलना में गर्मी फिर से तेज हुई है और अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है. दिन चढ़ने के साथ ही सड़कों पर गर्म हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है. दोपहर के समय बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ कम नजर आ रही है.

गर्मी और उमस के कारण लोग घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं. जो लोग जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं, वे छांव वाली जगहों पर रुककर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं. शहर के प्रमुख बाजारों, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे पेय पदार्थों की मांग भी बढ़ गई है. लोग गर्मी से बचने के लिए पानी, जूस और अन्य शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम अस्थिर बना हुआ है. जोधपुर में भी तेज हवाओं और धूल भरी आंधियों का असर अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है. हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है, जिससे तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है.

फिलहाल बढ़ती गर्मी, खराब होती हवा और लगातार चल रही धूल भरी हवाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी है.