/धमकी के साए में ‘काला हिरण’ फिल्म! जोधपुर में FIR दर्ज, पाकिस्तान से कॉल का दावा

Kala Hiran: फिल्म काला हिरण के निर्माण को लेकर एक बार फिर विवाद और सुरक्षा का मुद्दा सामने आया है. फिल्म के निर्देशक अमित जानी ने जोधपुर के रातानाडा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या बोले रातानाडा थाना अधिकारी दिनेश लखावत?

रातानाडा थाना अधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि फिल्म निर्देशक अमित जानी की ओर से लिखित शिकायत दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से कॉल प्राप्त हुआ. कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को शहजाद भट्टी बताते हुए फिल्म काला हिरण के निर्माण कार्य से दूर रहने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.

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उदयपुर फाइल्स के दौरान पहले भी मिली थी धमकियां

पुलिस के अनुसार शिकायत दर्ज कर ली गई है और अब कॉल की सत्यता, कॉल करने वाले की पहचान, तकनीकी साक्ष्यों तथा धमकी के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है. अमित जानी ने शिकायत में सुरक्षा की मांग भी की है. उनका कहना है कि इससे पहले भी उनकी फिल्म उदयपुर फाइल्स के दौरान उन्हें इसी प्रकार की धमकियां मिल चुकी हैं. अब काला हिरण फिल्म के निर्माण के दौरान दोबारा इस तरह के कॉल और संदेश आने लगे हैं.

1998 के काला हिरण शिकार प्रकरण पर आधारित फिल्म

निर्देशक के अनुसार यह फिल्म वर्ष 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार प्रकरण और उससे जुड़े लंबे कानूनी व सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि पर आधारित है. उनका दावा है कि फिल्म में बिश्नोई समाज के संघर्ष, कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक फैसलों से जुड़े पहलुओं को दिखाया जा रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फिल्म को लेकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.

टीजर रिलीज हो चुका है फिल्म का

हालांकि फिल्म को लेकर कानूनी विवाद भी जारी है. निर्देशक के अनुसार फिल्म के टीजर रिलीज से पहले ही मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और फिल्म की रिलीज को लेकर अंतिम स्थिति न्यायालय के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी. फिलहाल जोधपुर में दर्ज इस एफआईआर के बाद फिल्म एक बार फिर चर्चा में आ गई है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही धमकियों की वास्तविकता और मामले के अन्य तथ्यों पर स्पष्ट स्थिति सामने आएगी.