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एलडीसी-जूनियर असिस्टेंट परीक्षा शांतिपूर्वक खत्म, एग्जाम के बाद बस स्टैंड-रेलवे स्टेशन पर उमड़ा जनसैलाब

Rajasthan News: जोधपुर में RSMSSB की LDC व जूनियर असिस्टेंट परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई. 129 केंद्रों पर 44,109 अभ्यर्थी शामिल हुए. दोनों पारियों में करीब 75% उपस्थिति रही. परीक्षा के बाद स्टेशन-बस स्टैंड पर भारी भीड़ व अव्यवस्था देखने को मिली.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 05, 2026, 05:57 PM|Updated: Jul 05, 2026, 05:57 PM
एलडीसी-जूनियर असिस्टेंट परीक्षा शांतिपूर्वक खत्म, एग्जाम के बाद बस स्टैंड-रेलवे स्टेशन पर उमड़ा जनसैलाब
Image Credit: राजस्थान में हुई एलडीसी (LDC) और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

LDC Junior Assistant Exam: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित एलडीसी (LDC) और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा रविवार को जोधपुर में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई. जिले के 129 परीक्षा केंद्रों पर दो पारियों में परीक्षा आयोजित की गई. कुल 44,109 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आवंटित किया गया था. पहली पारी में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, जबकि दूसरी पारी में हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्नपत्र हुआ. परीक्षा खत्म होने के बाद रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ गई.

दो पारियों में हुई परीक्षा
परीक्षा की पहली पारी सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की गई. इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे गए. दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चली, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी का पेपर कराया गया. दोनों पारियों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और परीक्षा निर्धारित समय पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई.

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इतनी रही अभ्यर्थियों की उपस्थिति
पहली पारी में 44,109 में से 33,308 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 10,801 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. इस तरह पहली पारी में 75.51 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई. वहीं दूसरी पारी में 32,995 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 11,114 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. दूसरी पारी में कुल उपस्थिति 74.80 प्रतिशत रही. अधिकारियों के अनुसार परीक्षा बिना किसी बड़ी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हुई.

अधिकांश अभ्यर्थियों को पेपर लगा कठिन
परीक्षा देकर बाहर निकले कई अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार प्रश्नपत्र पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा कठिन था. खासकर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के सवालों ने कई परीक्षार्थियों को सोचने पर मजबूर किया. हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि अच्छी तैयारी होने के कारण उन्होंने पेपर ठीक किया है और उन्हें अच्छे परिणाम की उम्मीद है.

स्टेशन और बस स्टैंड पर उमड़ी भीड़
परीक्षा समाप्त होने के बाद जोधपुर रेलवे स्टेशन और केंद्रीय बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली. शहर के अलावा आसपास के जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों से आए हजारों परीक्षार्थी एक साथ घर लौटने के लिए पहुंचे. बसों और ट्रेनों में सीट पाने की होड़ मच गई. कई जगह लंबी कतारें लगीं, जबकि कुछ अभ्यर्थी बसों की खिड़कियों से चढ़ते भी नजर आए. इससे कुछ समय के लिए बस स्टैंड पर अव्यवस्था जैसी स्थिति बन गई.

प्रशासन ने संभाली व्यवस्थाएं
परीक्षा के दौरान जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए थे. परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहा और निगरानी लगातार जारी रही. अधिकारियों ने बताया कि पूरे जिले में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई. परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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