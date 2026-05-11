/जोधपुर में शिक्षा विभाग का बड़ा फर्जीवाड़ा! कागजों में चल रहे स्कूलों को मिल गए करोड़ों

Jodhpur News: शिक्षा विभाग में आरटीई के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है. जोधपुर जिले में 50 से ज्यादा निजी स्कूल सिर्फ कागजों में संचालित हो रहे थे और इन्हें आरटीई के तहत करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया. हैरानी की बात यह है कि शिक्षा विभाग पहले इन स्कूलों का भौतिक सत्यापन होने का दावा भी कर चुका है. अब मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को नोटिस जारी किए हैं और भुगतान की रिकवरी की तैयारी शुरू कर दी है.

जोधपुर जिले में आरटीई योजना के तहत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. शिक्षा विभाग की जांच में ऐसे 50 से अधिक निजी स्कूल चिन्हित हुए हैं जो भौतिक रूप से कहीं मौजूद ही नहीं हैं, लेकिन कागजों में संचालित दिखाकर करोड़ों रुपए का भुगतान उठा लिया गया. सत्र 2024-25 में विभाग ने सत्यापन और छात्र वेरिफिकेशन के बाद इन स्कूलों को भुगतान किया था.

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ओमकार आदर्श विद्या मंदिर - 25 लाख 55 हजार

अराव पब्लिक स्कूल - 18 लाख 81 हजार

संस्कार यूपी स्कूल - 28 लाख 98 हजार

रेडी स्कूल - 32 लाख 96 हजार

कुल भुगतान - 1 करोड़ 6 लाख 32 हजार रुपए

सिर्फ चार स्कूलों को ही एक करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया. अब सवाल यह उठ रहा है कि जब स्कूल जमीन पर मौजूद ही नहीं थे तो आखिर सत्यापन कैसे हुआ और भुगतान किस आधार पर जारी किया गया.हमने केवल उन्हीं स्कूलों का सत्यापन किया था जो पोर्टल पर अधिकृत किए गए थे. जिन स्कूलों में गड़बड़ी सामने आई है उनका भौतिक सत्यापन हमने नहीं किया. ऐसे में नोटिस जारी करना गलत है.

मामला सामने आने के बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही जिन स्कूलों को भुगतान किया गया है, उसकी रिकवरी के आदेश भी दिए गए हैं. डीईओ कमलेश त्रिपाठी का कहना है कि आरटीई में गड़बड़ी सामने आई है. भौतिक सत्यापन से जुड़े शिक्षकों को नोटिस दिए गए हैं. करीब 50 से अधिक स्कूलों की जांच की जा रही है और भुगतान का पुनर्भरण कराया जाएगा.

अब इस पूरे मामले ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल यह भी है कि आखिर बिना भौतिक अस्तित्व वाले स्कूलों तक सरकारी पैसा कैसे पहुंच गया. फिलहाल विभाग जांच और कार्रवाई की बात कह रहा है, लेकिन करोड़ों रुपए के इस घोटाले ने आरटीई व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.