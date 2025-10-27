जोधपुर में सनसनी! पाकिस्तान से आए युवक की संदिग्ध मौत, आखिर क्या है सच्चाई?

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले के महादेव विहार क्षेत्र में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां पाकिस्तान से विस्थापित युवक विजय कुमार अपने ही मकान में मृत अवस्था में मिला. मृतक के दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे. घटना का पता तब चला जब सुबह तक विजय कुमार घर से बाहर नहीं निकला और दरवाजा खुला मिला. शक होने पर पड़ोसियों ने जब भीतर जाकर देखा तो विजय का शव पड़ा था. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलने पर माता का थान थाना पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. एडीसीपी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक विजय कुमार पाकिस्तान से तीन वर्ष पूर्व भारत आया था और जोधपुर के महादेव विहार क्षेत्र में रह रहा था. वह पेशे से कार मैकेनिक था और रात करीब 8 बजे घर लौटा था. पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टि में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि हर पहलू से जांच जारी है.

परिजनों ने हत्या का शक बताया

विजय कुमार के परिजनों ने बताया कि वह एक शरीफ और मेहनती युवक था, जो कारों की मरम्मत का काम करता था. उन्होंने कहा कि जिस हालत में शव मिला है, उससे साफ है कि यह हत्या का मामला है. परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई है कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए. परिजनों ने भावुक होकर कहा कि हम पाकिस्तान में अत्याचार से बचने के लिए भारत आए थे, लेकिन यहां इस तरह की घटना होना बेहद दुखद है. हमें न्याय चाहिए.” फिलहाल पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस ने आशंका जताई है कि मृतक की हत्या देर रात की गई होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-