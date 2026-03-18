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सियासी भंवर में जसोल: निजी फैसलों ने क्या मानवेंद्र सिंह के राजनीतिक भविष्य पर लगाया 'फुल स्टॉप'?

Rajasthan News: जोधपुर में जसोल परिवार में विवाद ने मानवेंद्र सिंह जसोल की राजनीतिक छवि को झकझोर दिया है. उनके कथित गुप्त विवाह और वायरल वीडियो से पारिवारिक कलह सार्वजनिक हुई, चारण समाज नाराज, CBI जांच की मांग, भाजपा में उनकी स्थिति कमजोर.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByRakesh kumar bhardwaj
Published:Mar 18, 2026, 06:32 PM IST | Updated:Mar 18, 2026, 06:32 PM IST

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सियासी भंवर में जसोल: निजी फैसलों ने क्या मानवेंद्र सिंह के राजनीतिक भविष्य पर लगाया 'फुल स्टॉप'?

Jodhpur News: मारवाड़ की राजनीति के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल के घर से उठी चिंगारी अब एक ऐसी आग बन चुकी है, जिसने न केवल पारिवारिक रिश्तों को झुलसा दिया है, बल्कि मानवेंद्र सिंह जसोल के राजनीतिक भविष्य पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं. एक समय पश्चिमी राजस्थान में 'स्वाभिमान' की राजनीति का चेहरा रहे मानवेंद्र सिंह आज अपनों के विरोध और सामाजिक बहिष्कार के दोराहे पर खड़े हैं.

पारिवारिक कलह और वायरल वीडियो का सच
हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने जसोल परिवार की आंतरिक रार को सार्वजनिक कर दिया. वीडियो में मानवेंद्र सिंह की माता शीतल कंवर उन्हें जोधपुर स्थित निवास में प्रवेश करने से रोकती नजर आ रही हैं. मारवाड़ी लहजे में मां की फटकार "थनै म्हैं घर में नी आवण दूं" ने यह स्पष्ट कर दिया कि परिवार में दरार गहरी हो चुकी है. यह विवाद मानवेंद्र सिंह द्वारा अपनी पत्नी चित्रा सिंह के निधन के महज एक वर्ष के भीतर किए गए कथित दूसरे विवाह से उपजा है. चर्चा है कि उन्होंने खुद से करीब 28 वर्ष छोटी युवती, नीरजा चारण से गुपचुप तरीके से विवाह कर लिया है.

चारण समाज का आक्रोश और CBI जांच की मांग
मानवेंद्र सिंह के इस कदम ने न केवल राजपूत समाज, बल्कि विशेष रूप से चारण समाज को आंदोलित कर दिया है. जोधपुर के चारण छात्रावास में हुई महासभा में मानवेंद्र सिंह के 'सामाजिक बहिष्कार' का ऐलान किया गया. समाज का तर्क है कि एक सार्वजनिक व्यक्तित्व का ऐसा आचरण मर्यादाओं के विरुद्ध है.

सबसे गंभीर मोड़ तब आया जब समाज ने जनवरी 2024 में अलवर के पास हुए उस सड़क हादसे पर संदेह जताया, जिसमें चित्रा सिंह की मृत्यु हुई थी. अब सोशल मीडिया और सामाजिक मंचों से इस हादसे की CBI जांच की मांग उठ रही है. इन आरोपों ने मानवेंद्र की छवि को गहरा आघात पहुंचाया है.

राजनीतिक सितारे गर्दिश में?
मानवेंद्र सिंह का राजनीतिक सफर पिछले कुछ वर्षों से उतार-चढ़ाव भरा रहा है. भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाना और फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में 'घर वापसी' करना, उनके पुनर्वास की कोशिश मानी जा रही थी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी नजदीकी और सीमावर्ती क्षेत्र में उनकी सक्रियता को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि आगामी चुनावों में भाजपा उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है.

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हालांकि, वर्तमान परिस्थितियों ने समीकरण बदल दिए हैं

- छवि का संकट: राजपूत और मुस्लिम मतदाताओं के बीच पैठ रखने वाले जसोल परिवार की 'नैतिक साख' पर इस विवाद ने चोट की है.

- पार्टी के भीतर विरोध: भाजपा के भीतर उनके प्रतिद्वंद्वी खेमे को इस विवाद से संजीवनी मिल गई है. चारण समाज द्वारा उन्हें भाजपा से निष्कासित करने की मांग ने आलाकमान को धर्मसंकट में डाल दिया है.

शिव विधानसभा और बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने युवाओं और राजपूत समाज के बीच अपनी पकड़ बनाई है, वह मानवेंद्र के लिए पहले से ही बड़ी चुनौती थी. अब पारिवारिक विवाद ने उनके इस जनाधार को और कमजोर कर दिया है.

भविष्य की राह: चुनौती या अंत?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मानवेंद्र सिंह के लिए यह 'अस्तित्व की लड़ाई' है. यदि वे परिवार और समाज के इस गतिरोध को सुलझाने में विफल रहते हैं, तो भाजपा जैसे अनुशासित कैडर वाली पार्टी में उनके लिए टिकट हासिल करना या पद पाना लगभग मुश्किल हो जाएगा.

जसवंत सिंह जसोल की विरासत को संभालने वाले एकमात्र वारिस का इस तरह हाशिये पर जाना मारवाड़ की राजनीति के एक अध्याय के अंत की ओर संकेत कर रहा है. क्या मानवेंद्र सिंह इस 'सियासी और सामाजिक हताशा' से बाहर निकल पाएंगे, या उनका यह निजी निर्णय उनके राजनीतिक जीवन का अंतिम अध्याय साबित होगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जसोल के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं.

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