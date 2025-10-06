इतना भव्य महोत्सव फिर भी खाली रहीं कुर्सियां! जोधपुर के मारवाड़ फेस्टिवल में क्यों नहीं जुटी भीड़?

Jodhpur News: जोधपुर में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मारवाड़ महोत्सव-2025 का दो दिवसीय (सोमवार और मंगलवार) आयोजन भव्य रूप से किया गया. इस महोत्सव का उद्देश्य स्थानीय लोगों और पर्यटकों को मारवाड़ की समृद्ध संस्कृति, वीरता और कला से परिचित कराना था.

सूर्य उपासना और हेरिटेज वॉक से शुरुआत

सूर्य नगरी (सनसिटी) कहे जाने वाले जोधपुर में महोत्सव की शुरुआत सूर्य उपासना और योगासन से हुई. मेहरानगढ़ की पहाड़ी पर बड़ी संख्या में शहरवासियों ने सूर्य को अर्घ्य देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इसके बाद हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया, जो मेहरानगढ़ से शुरू होकर भीतरी शहर के रास्तों से गुजरती हुई घंटाघर और अंत में उम्मेद स्टेडियम पहुंची. इस वॉक में राजस्थानी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, और स्कूली बच्चे भी मारवाड़ी साफा पहनकर शामिल हुए.

बीएसएफ और 'ऑपरेशन सिंदूर' रहा मुख्य आकर्षण

महोत्सव में बीएसएफ कैमल कैन्टिजेट दल की प्रस्तुति ने सबका ध्यान खींचा. उपनिदेशक भानु प्रताप के अनुसार, इस दल ने "कैमल टैटू शो एवं सशस्त्र प्रदर्शन" किया, जिसमें रंग-बिरंगी सजावट वाले ऊंटों पर हैरतअंगेज करतब और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया गया. उम्मेद स्टेडियम में पतंगों पर लगे "ऑपरेशन सिंदूर" के फ्लेक्स भी आकर्षण का केंद्र रहे, जिसकी देखकर हर कोई सेना के जवानों की तारीफ कर रहा था.

सांस्कृतिक झलकियां और प्रतियोगिताएं

बीएसएफ के प्रदर्शन के अलावा, लोकनृत्य, लोकगीत, प्रतियोगिताएं और विभिन्न सांस्कृतिक झलकियों के माध्यम से मारवाड़ की धरोहर प्रदर्शित की गई. महोत्सव में पगड़ी बांधना, मिस मारवाड़, मारवाड़ श्री और रस्साकशी जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया.

खाली कुर्सियों ने उठाए सवाल

महोत्सव का आयोजन जहां एक ओर भव्य रहा, वहीं दूसरी ओर उम्मेद स्टेडियम में हुई कार्यक्रमों के दौरान कुर्सियां खाली दिखीं. इस पर आयोजकों पर सवाल खड़े हुए कि वे इतने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शहरवासियों को पूरी तरह से क्यों नहीं जोड़ पाए.



