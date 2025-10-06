Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

इतना भव्य महोत्सव फिर भी खाली रहीं कुर्सियां! जोधपुर के मारवाड़ फेस्टिवल में क्यों नहीं जुटी भीड़?

Rajasthan News: जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव-2025 का भव्य आयोजन हुआ. बीएसएफ कैमल शो मुख्य आकर्षण रहा, जिसकी शुरुआत सूर्य उपासना से हुई. हालांकि, उम्मेद स्टेडियम में खाली कुर्सियों ने आयोजकों पर सवाल खड़े किए.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 06, 2025, 02:06 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 02:06 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? कौन सा मुगल नग्न होकर लगाता था अपना दरबार!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? कौन सा मुगल नग्न होकर लगाता था अपना दरबार!

अक्टूबर में दोस्तों संग घूमने की सोच रहे हैं? जयपुर की ये खूबसूरत जगह है परफेक्ट स्पॉट
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

अक्टूबर में दोस्तों संग घूमने की सोच रहे हैं? जयपुर की ये खूबसूरत जगह है परफेक्ट स्पॉट

Khatu shyam Ji: खाटू श्याम जी को क्यों लगाया जाता है 56 चीजों को भोग?
6 Photos
Khatu Shyam ji

Khatu shyam Ji: खाटू श्याम जी को क्यों लगाया जाता है 56 चीजों को भोग?

राजस्थान के 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, ओले गिरने का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, ओले गिरने का अलर्ट

इतना भव्य महोत्सव फिर भी खाली रहीं कुर्सियां! जोधपुर के मारवाड़ फेस्टिवल में क्यों नहीं जुटी भीड़?

Jodhpur News: जोधपुर में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मारवाड़ महोत्सव-2025 का दो दिवसीय (सोमवार और मंगलवार) आयोजन भव्य रूप से किया गया. इस महोत्सव का उद्देश्य स्थानीय लोगों और पर्यटकों को मारवाड़ की समृद्ध संस्कृति, वीरता और कला से परिचित कराना था.

सूर्य उपासना और हेरिटेज वॉक से शुरुआत
सूर्य नगरी (सनसिटी) कहे जाने वाले जोधपुर में महोत्सव की शुरुआत सूर्य उपासना और योगासन से हुई. मेहरानगढ़ की पहाड़ी पर बड़ी संख्या में शहरवासियों ने सूर्य को अर्घ्य देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इसके बाद हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया, जो मेहरानगढ़ से शुरू होकर भीतरी शहर के रास्तों से गुजरती हुई घंटाघर और अंत में उम्मेद स्टेडियम पहुंची. इस वॉक में राजस्थानी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, और स्कूली बच्चे भी मारवाड़ी साफा पहनकर शामिल हुए.

बीएसएफ और 'ऑपरेशन सिंदूर' रहा मुख्य आकर्षण
महोत्सव में बीएसएफ कैमल कैन्टिजेट दल की प्रस्तुति ने सबका ध्यान खींचा. उपनिदेशक भानु प्रताप के अनुसार, इस दल ने "कैमल टैटू शो एवं सशस्त्र प्रदर्शन" किया, जिसमें रंग-बिरंगी सजावट वाले ऊंटों पर हैरतअंगेज करतब और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया गया. उम्मेद स्टेडियम में पतंगों पर लगे "ऑपरेशन सिंदूर" के फ्लेक्स भी आकर्षण का केंद्र रहे, जिसकी देखकर हर कोई सेना के जवानों की तारीफ कर रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सांस्कृतिक झलकियां और प्रतियोगिताएं
बीएसएफ के प्रदर्शन के अलावा, लोकनृत्य, लोकगीत, प्रतियोगिताएं और विभिन्न सांस्कृतिक झलकियों के माध्यम से मारवाड़ की धरोहर प्रदर्शित की गई. महोत्सव में पगड़ी बांधना, मिस मारवाड़, मारवाड़ श्री और रस्साकशी जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया.

खाली कुर्सियों ने उठाए सवाल
महोत्सव का आयोजन जहां एक ओर भव्य रहा, वहीं दूसरी ओर उम्मेद स्टेडियम में हुई कार्यक्रमों के दौरान कुर्सियां खाली दिखीं. इस पर आयोजकों पर सवाल खड़े हुए कि वे इतने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शहरवासियों को पूरी तरह से क्यों नहीं जोड़ पाए.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news