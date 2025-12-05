राजस्थान में इंडिगो संकट पर सरकार की कार्रवाई, FDTL किया स्थगित, अब यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत!

Rajasthan Indigo Flight: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान कार्यक्रमों में हो रही व्यवधानों को संबोधित करने के लिए तत्काल और सक्रिय उपाय किए हैं, विशेष रूप से इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों के लिए. डीजीसीए के उड़ान ड्यूटी समय सीमाएं (एफडीटीएल) आदेशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है. वायु सुरक्षा से समझौता किए बिना, यह निर्णय यात्रियों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, रोगियों और अन्य लोगों के हित में लिया गया है जो समय पर वायु यात्रा पर निर्भर हैं.

इसके अलावा, कई परिचालन उपायों को निर्देशित किया गया है ताकि सामान्य उड़ान सेवाएं जल्द से जल्द बहाल की जा सकें और यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम किया जा सके. इन निर्देशों के तत्काल कार्यान्वयन के आधार पर, हम उम्मीद करते हैं कि उड़ान कार्यक्रम स्थिर हो जाएंगे और कल तक सामान्य हो जाएंगे. हम आशा करते हैं कि सेवाओं की पूरी बहाली अगले तीन दिनों में हासिल की जाएगी.

यात्रियों को इस अवधि के दौरान समर्थन देने के लिए, एयरलाइनों को नियमित और सटीक अपडेट प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे यात्री अपने घरों से वास्तविक समय में उड़ान की स्थिति की निगरानी कर सकें. यदि कोई उड़ान रद्द की जाती है, तो एयरलाइनें स्वतः ही पूर्ण धनवापसी जारी करेंगी, बिना यात्रियों को कोई अनुरोध करने की आवश्यकता के.

यात्रियों को लम्बी देरी के कारण फंसे हुए यात्रियों को एयरलाइनों द्वारा सीधे होटल आवास प्रदान किया जाएगा. वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है. उन्हें लाउंज एक्सेस और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उनकी यात्रा का अनुभव आरामदायक हो.

इसके अलावा, देरी से प्रभावित सभी यात्रियों को जलपान और आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक 24×7 कंट्रोल रूम (011-24610843, 011-24693963, 096503-91859) स्थापित किया है जो स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी कर रहा है ताकि त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, प्रभावी समन्वय और मुद्दों का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जा सके.

भारत सरकार ने इस व्यवधान की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि इंडिगो में क्या गलत हुआ, आवश्यक कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी और भविष्य में ऐसी व्यवधानों को रोकने के लिए उपायों की सिफारिश की जाएगी, ताकि यात्रियों को ऐसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.

केंद्रीय सरकार का कहना है कि वो वायु यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों के प्रति पूरी तरह से सचेत है और एयरलाइनों और सभी संबंधित हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क में है. डीजीसीए द्वारा अनुमत नियामक छूट सहित हर आवश्यक उपाय, एयरलाइन संचालन को स्थिर करने और सार्वजनिक असुविधा को जल्द से जल्द कम करने के लिए किया जा रहा है. यात्री देखभाल, सुरक्षा और सुविधा भारत सरकार की उच्चतम प्राथमिकता है.

