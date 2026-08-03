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तड़के जोधपुर में बड़ा हादसा, सोते परिवार पर गिरी छत, मासूम ने तोड़ा दम, 4 लोग गंभीर घायल

Rajasthan News: जोधपुर के नागोरी सिलावटों का बास क्षेत्र में बारिश के बीच जर्जर मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया. मलबे में दबने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी मां, पिता, बहन और दादी घायल हो गए. हादसे के बाद प्रशासन ने आसपास के जर्जर मकानों को खाली कराने के निर्देश दिए हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Lokesh Kumar
Published:Aug 03, 2026, 04:28 PM IST | Updated:Aug 03, 2026, 04:28 PM IST
तड़के जोधपुर में बड़ा हादसा, सोते परिवार पर गिरी छत, मासूम ने तोड़ा दम, 4 लोग गंभीर घायल
Image Credit: जोधपुर के नागोरी सिलावटों का बास क्षेत्र में बारिश के बीच जर्जर मकान की छत गिरी.

Jodhpur News: जोधपुर शहर के नागोरी सिलावटों का बास स्थित ईसाइयका स्कूल क्षेत्र में सोमवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया. लगातार हो रही बारिश के बीच एक जर्जर मकान के कमरे की पट्टियां अचानक भरभराकर गिर गईं. हादसे के समय कमरे में पूरा परिवार सो रहा था. मलबे में दबने से 8 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन, मां, पिता और दादी गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को पहले स्थानीय स्तर पर उपचार के बाद महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

घटना सुबह करीब 5 बजे की है. सूचना मिलते ही पुलिस, नगर निगम और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया. जांच अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि लगातार बारिश के कारण मकान की छत पूरी तरह भीग गई थी. मकान पहले से ही जर्जर हालत में था, जिसके चलते कमरे की पत्थर की पट्टियां अचानक गिर गईं और यह हादसा हो गया.

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15 साल पहले मिला था मकान खाली करने का नोटिस
स्थानीय लोगों के अनुसार यह मकान वर्षों पुराना है और इसमें 6 परिवारों के करीब 22 लोग रहते हैं. करीब 15 वर्ष पहले प्रशासन ने मकान को जर्जर घोषित कर खाली करने और मरम्मत कराने के निर्देश दिए थे. उस समय मकान का केवल बाहरी प्लास्टर कराया गया, लेकिन अंदरूनी हिस्से की स्थिति जस की तस बनी रही. बाहर से मकान सामान्य दिखाई देने के कारण बाद में इसकी गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया.

पड़ोसियों ने किया था आगाह
पड़ोसियों ने बताया कि रविवार शाम बारिश के दौरान इसी कमरे से एक पत्थर की पट्टी गिर गई थी. इसके बाद उन्होंने परिवार से अपने घर में आकर रात बिताने का आग्रह किया था. यहां तक कि मृत बच्ची की दादी को भी पड़ोस की एक महिला ने अपने घर चलने के लिए कहा, लेकिन परिवार ने घर नहीं छोड़ा. देर रात वही आशंका हकीकत में बदल गई और तड़के यह बड़ा हादसा हो गया.

नगर निगम की कार्रवाई
हादसे के बाद नगर निगम की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और मकान में रह रहे अन्य परिवारों को तत्काल भवन खाली करने के निर्देश दिए. निगम अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में करीब 15 भवन जर्जर स्थिति में चिन्हित हैं, जिन्हें नोटिस जारी किए जा चुके हैं. इनमें से कई भवन सीज भी किए गए हैं.

अधिकारियों का कहना है कि इन भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई कई बार प्रस्तावित हुई, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध और बेहद संकरी गलियों के कारण भारी मशीनें मौके तक नहीं पहुंच पातीं, जिससे कार्रवाई प्रभावित होती है.

भीतरी शहर में मंडरा रहा बड़ा खतरा
ज़ी मीडिया की टीम ने मौके का जायजा लिया तो मकान की हालत बेहद खराब मिली. सीढ़ियां टूट-फूट चुकी थीं, दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें थीं और छत भी पूरी तरह जर्जर थी. इसके बावजूद कई परिवार वहां रह रहे थे. इस हादसे ने जोधपुर के भीतरी शहर में मौजूद ऐसे सैकड़ों जर्जर मकानों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. यदि प्रशासन समय रहते इन भवनों की पहचान कर प्रभावी कार्रवाई नहीं करता, तो भविष्य में भी ऐसे दर्दनाक हादसे होने की आशंका बनी रहेगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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