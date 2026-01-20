Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जोधपुर में दिखा हाई-वोल्टेज ड्रामा! विधायक अभिमन्यु पूनिया ने SDM के तरफ ज्ञापन फेंक कर मारा

Rajasthan News: जोधपुर में राजस्थान युवा कांग्रेस की 'मनरेगा बचाओ महासंग्राम पदयात्रा' के दौरान कलेक्टर कार्यालय पर तनावपूर्ण प्रदर्शन हुआ. विधायक अभिमन्यु पूनिया ने ज्ञापन फाड़कर एसडीएम की तरफ फेंका. युवाओं ने रोजगार और मनरेगा के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 20, 2026, 06:09 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 06:09 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में मावठ से बढ़ी ठिठुरन, एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather update

राजस्थान में मावठ से बढ़ी ठिठुरन, एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला है कोटा, दरा घाटी की सुरंग अप्रैल तक होगी तैयार, फर्राटे से दौड़ेंगी गाड़ियां!
7 Photos
delhi mumbai expressway

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला है कोटा, दरा घाटी की सुरंग अप्रैल तक होगी तैयार, फर्राटे से दौड़ेंगी गाड़ियां!

Basant Panchami 2026: मां सरस्वती को प्रिय हैं ये राजस्थानी पीले व्यंजन, बसंत पंचमी पर जरूर बनाएं
8 Photos
Rajasthan famous food

Basant Panchami 2026: मां सरस्वती को प्रिय हैं ये राजस्थानी पीले व्यंजन, बसंत पंचमी पर जरूर बनाएं

आधार की तरह जरूरी हुआ ABHA कार्ड, जानिए क्यों सरकार कर रही अनिवार्य
7 Photos
do you know

आधार की तरह जरूरी हुआ ABHA कार्ड, जानिए क्यों सरकार कर रही अनिवार्य

जोधपुर में दिखा हाई-वोल्टेज ड्रामा! विधायक अभिमन्यु पूनिया ने SDM के तरफ ज्ञापन फेंक कर मारा

Jodhpur News: राजस्थान युवा कांग्रेस द्वारा मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों और रोजगार की रक्षा के लिए आयोजित 'मनरेगा बचाओ महासंग्राम पदयात्रा' मंगलवार को जोधपुर में भरी संख्या में निकाली गई. यह पदयात्रा सोजती गेट स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा से प्रारंभ होकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची, जहां प्रदर्शन के दौरान तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई.

जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचने पर युवा कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर से गेट पर आकर ज्ञापन लेने की मांग की. प्रशासन की ओर से एसडीएम पंकज जैन मौके पर आए और ज्ञापन लेने के लिए तैयार हुए. लेकिन कांग्रेस नेताओं ने उन्हें गेट के बाहर आम कार्यकर्ताओं के बीच बुलाने की जिद की, जिस पर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई.

नारेबाजी और हंगामे के बीच स्थिति तब और बिगड़ गई जब पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी की मौजूदगी में विधायक अभिमन्यु पूनिया ने ज्ञापन फाड़कर सीधे एसडीएम पंकज जैन की ओर फेंक दिया. इस घटना के बाद कलेक्टर कार्यालय परिसर में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल कायम रहा. मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को काबू में किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस से भी हल्की बहस की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि जब जिला कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर जनप्रतिनिधियों का ज्ञापन लेने के लिए बाहर नहीं आते, तो आम जनता की समस्याओं को कैसे सुना जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच उपेक्षा और दूरी के कारण यह कदम उठाना पड़ा. उनके अनुसार, प्रशासन जनता से संवाद करने में गंभीर नहीं है, और यही वजह है कि नारेबाजी और ज्ञापन फाड़ने जैसी स्थिति उत्पन्न हुई.

युवा कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए कि मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है, युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है और SIR अभियान में अनियमितताएं की जा रही हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों और रोजगार की रक्षा नहीं की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

इस प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भाग लिया. पदयात्रा और ज्ञापन देने के दौरान उत्पन्न हुए तनाव ने प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच विवाद बढ़ा दिया. हालांकि, पुलिस और अधिकारियों ने इसे नियंत्रण में रखा. यह प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि राजस्थान में युवा कांग्रेस मनरेगा और श्रमिक अधिकारों के मुद्दों पर लगातार सक्रिय है और आगे भी सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news