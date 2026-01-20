जोधपुर में दिखा हाई-वोल्टेज ड्रामा! विधायक अभिमन्यु पूनिया ने SDM के तरफ ज्ञापन फेंक कर मारा

Rajasthan News: जोधपुर में राजस्थान युवा कांग्रेस की 'मनरेगा बचाओ महासंग्राम पदयात्रा' के दौरान कलेक्टर कार्यालय पर तनावपूर्ण प्रदर्शन हुआ. विधायक अभिमन्यु पूनिया ने ज्ञापन फाड़कर एसडीएम की तरफ फेंका. युवाओं ने रोजगार और मनरेगा के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की.
Jodhpur News: राजस्थान युवा कांग्रेस द्वारा मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों और रोजगार की रक्षा के लिए आयोजित 'मनरेगा बचाओ महासंग्राम पदयात्रा' मंगलवार को जोधपुर में भरी संख्या में निकाली गई. यह पदयात्रा सोजती गेट स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा से प्रारंभ होकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची, जहां प्रदर्शन के दौरान तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई.
जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचने पर युवा कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर से गेट पर आकर ज्ञापन लेने की मांग की. प्रशासन की ओर से एसडीएम पंकज जैन मौके पर आए और ज्ञापन लेने के लिए तैयार हुए. लेकिन कांग्रेस नेताओं ने उन्हें गेट के बाहर आम कार्यकर्ताओं के बीच बुलाने की जिद की, जिस पर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई.
नारेबाजी और हंगामे के बीच स्थिति तब और बिगड़ गई जब पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी की मौजूदगी में विधायक अभिमन्यु पूनिया ने ज्ञापन फाड़कर सीधे एसडीएम पंकज जैन की ओर फेंक दिया. इस घटना के बाद कलेक्टर कार्यालय परिसर में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल कायम रहा. मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को काबू में किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस से भी हल्की बहस की.
विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि जब जिला कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर जनप्रतिनिधियों का ज्ञापन लेने के लिए बाहर नहीं आते, तो आम जनता की समस्याओं को कैसे सुना जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच उपेक्षा और दूरी के कारण यह कदम उठाना पड़ा. उनके अनुसार, प्रशासन जनता से संवाद करने में गंभीर नहीं है, और यही वजह है कि नारेबाजी और ज्ञापन फाड़ने जैसी स्थिति उत्पन्न हुई.
युवा कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए कि मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है, युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है और SIR अभियान में अनियमितताएं की जा रही हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों और रोजगार की रक्षा नहीं की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
इस प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भाग लिया. पदयात्रा और ज्ञापन देने के दौरान उत्पन्न हुए तनाव ने प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच विवाद बढ़ा दिया. हालांकि, पुलिस और अधिकारियों ने इसे नियंत्रण में रखा. यह प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि राजस्थान में युवा कांग्रेस मनरेगा और श्रमिक अधिकारों के मुद्दों पर लगातार सक्रिय है और आगे भी सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेगी.
