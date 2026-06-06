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Rajasthan News: मोदी सरकार के 12 साल पर शेखावत का बड़ा बयान, ‘भारत ने विकास और सुशासन की नई दिशा पकड़ी’

Rajasthan News: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता का विश्वास लौटा है. उन्होंने मनाली में विदेशी पर्यटक के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए राजस्थान की भजनलाल सरकार के कार्यों को सराहा.

Edited byArti PatelReported byLokesh Kumar
Published: Jun 06, 2026, 01:45 PM|Updated: Jun 06, 2026, 01:45 PM
Rajasthan News: मोदी सरकार के 12 साल पर शेखावत का बड़ा बयान, ‘भारत ने विकास और सुशासन की नई दिशा पकड़ी’
Image Credit: MLA Gajendra Singh Shekhawat

Jodhpur News: शनिवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज को लेकर बड़ा बयान दिया. केंद्र में मोदी सरकार के सफर पर बात करते हुए शेखावत ने कहा कि साल 2014 के बाद से देश ने विकास और सुशासन की एक नई दिशा पकड़ी है. 2014 से पहले जहां देश में भ्रष्टाचार, घोटालों और व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल था, वहीं पिछले वर्षों में देशवासियों के मन में यह अटूट विश्वास पैदा हुआ है कि भारत एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सकता है.

2014 के ऐतिहासिक जनादेश ने बदली देश की तकदीर- शेखावत
केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में देश की जनता ने एक ऐतिहासिक जनादेश देकर पहली बार किसी गैर-कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया था. उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा- सरकार ने गरीब कल्याण, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और आम नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाली योजनाओं को धरातल पर उतारा है. वैश्विक स्तर पर आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपनी मजबूत आर्थिक विकास दर को बनाए रखा है. देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है और हर फैसला 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ लिया जा रहा है.

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मनाली घटना पर जताया रोष, कहा- दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई
हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ हुई अप्रिय घटना पर केंद्रीय मंत्री ने गहरा दुख और चिंता व्यक्त की. शेखावत ने दोहरे शब्दों में कहा-'ऐसी हर एक आपराधिक घटना बेहद निंदनीय और चिंताजनक है. पर्यटन क्षेत्रों में देश की छवि और सुरक्षा सर्वोपरि है. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रशासन को प्रभावी कार्रवाई और सतर्कता बरतनी होगी, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए.'

राजस्थान में भजनलाल सरकार पेश कर रही विकास की नई तस्वीर
प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था पर बात करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की वर्तमान सरकार की पीठ थपथपाई. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 'डबल इंजन' की सरकार पूरी ताकत और प्रभाव के साथ काम कर रही है. वर्तमान सरकार प्रदेश में विकास और सुशासन की नई पहचान स्थापित कर रही है और जनता के हित में लगातार ऐतिहासिक निर्णय लेकर राजस्थान की तस्वीर बदलने का काम कर रही है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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