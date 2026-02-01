Phalodi News: मां की ममता के आगे बड़ी से बड़ी ताकत भी घुटने टेक देती है. मां अपने लाल की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. लाल के लाड़ के लिए कोई सीमा नहीं होती. ऐसा ही कुछ फलोदी जिले के लोहावट क्षेत्र के शिवपुरी निवासी एक मां ने किया है. जहां पर मां की ममता, प्रेम व त्याग की ऐसी मिसाल कायम की है, जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा.

गोपाल को जन्म देने वाली मां ने अपनी किडनी देकर न केवल अपने बेटे को ज़िंदगी दी, बल्कि रिश्ते की परिभाषा को ज़िंदा कर अनूठी मिसाल पेश की है. बता दें कि मां व बेटे के अटूट बंधन के आगे कायनात को भी झुकना पड़ता है. इसी का एक उदाहरण आज बताने जा रहे हैं फलोदी जिले के शिवपुरी निवासी गोपाल, जिसको काफी समय से डायलिसिस की समस्या थी.

आज से 6 महीने पहले गोपाल मेघवाल को तकलीफ़ होने पर परिजन लोहावट अस्पताल लेकर गए. डॉक्टर ने विभिन्न जांचें कर दवाइयां दीं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा. कुछ दिन बाद फिर गोपाल लोहावट में डॉक्टर के पास गया.

उसके बाद डॉक्टर ने जोधपुर जाने की सलाह दी और परिजन गोपाल को इलाज के लिए जोधपुर लेकर गए, जहां गोपाल का चेकअप करवाया गया. वहां डॉक्टरों ने गोपाल की डायलिसिस शुरू की. यहां तक कि पांच महीने तक लगातार डायलिसिस के बाद भी फर्क नहीं पड़ने पर डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी. डॉक्टरों के मुंह से किडनी ट्रांसप्लांट के शब्द सुनते ही एक बार तो गोपाल के परिजन हक्के-बक्के रह गए. उसके बाद गोपाल की मां ने हिम्मत कर डॉक्टरों से कहा कि मैं अपने बेटे को अपनी किडनी डोनेट करूंगी.

फिर क्या था, डॉक्टरों ने साऊदेवी के स्वास्थ्य का चेकअप कर किडनी का टेस्ट किया. फिर उसके बाद अभी एक सप्ताह पहले जोधपुर में साऊदेवी की किडनी उसके बेटे गोपाल के ट्रांसप्लांट की गई. बता दें डॉक्टर के लिए यह एक चुनौती भरा ऑपरेशन था, जिसे जटिलता के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया. वहीं किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होने के बाद मां साऊदेवी व बेटा गोपाल दोनों स्वस्थ हैं.

मां द्वारा अपने बेटे को किडनी डोनेट करने के बाद क्षेत्र के लोगों ने किसान परिवार की हिम्मत को सलाम किया है. बेटे को किडनी डोनेट करने वाली मां साऊदेवी ने बताया कि मेरे लिए मेरा परिवार ही सबकुछ है. 6 महीने पहले जब मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई तो उस समय और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था.

बेटे के इलाज के लिए जितनी हो सके उतनी भागदौड़ की, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा. उसके बाद मेरे बेटे को जोधपुर लेकर गए. जब जांच में पता चला कि गोपाल की किडनियां खराब हैं, डॉक्टरों के मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर मेरा दिल पसीज गया.

अगर मैं किडनी डोनेट नहीं करती तो मेरे बेटे की क्या हालत होती, वो तो भगवान ही जानते. भगवान ने मुझे शक्ति दी, फिर उसके बाद मैंने अपनी एक किडनी डोनेट करने का फैसला किया. आज मेरा बेटा स्वस्थ है, यह मेरे परिवार के लिए गर्व का पल है. वहीं गांव के ग्रामीणों ने इस कार्य की सराहना कर बताया कि एक मां ने अपने बेटे को किडनी देकर बेटे को नया जीवन दान दिया है. इतिहास इसे बरसों तक याद रखेगा.

