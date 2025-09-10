शादी के 4 माह बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों पर गंभीर आरोप

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले से मानवता को शर्मसार करने की खबर सामने आई है. जहां के बालेसर जोधपुर चामू थाना एवं खुडियाला पुलिस चौकी क्षेत्र के डेरिया गांव में चार माह पूर्व शादी हुई 20 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

पुलिस एवं प्रत्यशदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार देचू पुलिस थाना क्षेत्र के मंडला कल्ला निवासी रूपा मेघवाल पुत्री लीलाराम मेघवाल की शादी डेरिया गांव निवासी सुरेश के साथ 30 अप्रेल को हुई थी. कल रात को उसकी फांसी के फंदे से लटकने से मौत हो गई. पीहर पक्ष को इसकी सूचना मिलने पर पीहर पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे एवं पुलिस को सूचित कर मौके पर बुलाया गया. तभी खुडियाला चौकी प्रभारी गोपीकिशन सिंह राजपुरोहित मौके पर पहुंचे एंव मृतका के शव को कब्जे मे लेकर परिजनों के साथ बालेसर सीएचसी पहुंचे जहां पर मृतका का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों का सुर्पद किया.

ससुराल वालों पर लगाए आरोप

वहीं मृतका के पिता लीलाराम पुत्र मुलाराम जाति मेघवाल निवासी मंडला कल्ला ने खुडियाला पुलिस चौकी में रिपोर्ट देकर बताया की उसकी 20 वर्षिय पुत्री रूपा मेघवाल की शादी गत 30 अप्रेल को डेरिया गांव निवासी सुरेश पुत्र चेनाराम जाति मेघवाल के साथ हुई थी. पिछले दो महीने से उसकी पुत्री को उसका पति सुरेश, सास कोजी देवी, दादी ससुर जसाराम, दादी सास फूली देवी एवं काकी ससुर थानाराम, काकी सास विमला ये सब दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. पुलिस ने मृतका के पिता की रिर्पोट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले की जांच बालेसर पुलिस उपअधीक्षक रतनसिंह राजपुरोहित कर रहे हैं.

