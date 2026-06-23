/पावटा अस्पताल मामला: OT जांच में नहीं मिला संक्रमण, अब SOP और दवा सप्लाई पर फोकस

Jodhpur News: जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में शुरुआती जांच रिपोर्ट ने राहत देने वाले संकेत दिए हैं. ऑपरेशन थिएटर (ओटी) की प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार का संक्रमण सामने नहीं आया है. वहीं अस्पताल में भर्ती छह प्रसूताओं की ब्लड कल्चर, यूरिन और वेजाइनल स्वाब रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है. हालांकि चिकित्सकों ने उनमें हल्के संक्रमण के लक्षण मिलने की बात कही है, जिसके चलते उन्हें हाई-एंड एंटीबायोटिक उपचार दिया गया.

8 महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी के बाद बिगड़ने लगी थी तबीयत

गौरतलब है कि शनिवार को पावटा जिला अस्पताल में आठ महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. ऑपरेशन के कुछ समय बाद सभी प्रसूताओं की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. कई महिलाओं को ब्लीडिंग और यूरिन संबंधी दिक्कतें सामने आईं. मामले के बाद अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया तथा ऑपरेशन थिएटर, उपयोग में ली गई दवाओं और मरीजों के विभिन्न सैंपल जांच के लिए भेजे गए. इन आठ महिलाओं में से गंभीर स्थिति वाली ललिता और सोनू को मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया गया, जबकि बाकी छह प्रसूताओं का इलाज पावटा अस्पताल में जारी रखा गया. इन महिलाओं के शनिवार को लिए गए ब्लड कल्चर, यूरिन और वेजाइनल स्वाब सैंपलों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है.

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क्या बोले अस्पताल के पीएमओ डॉ. कुलबीर चौपड़ा?

अस्पताल के पीएमओ डॉ. कुलबीर चौपड़ा के अनुसार मरीजों में गंभीर संक्रमण नहीं मिला, लेकिन कुछ मामलों में हल्के संक्रमण के संकेत मिलने पर एहतियात के तौर पर उच्च स्तर की एंटीबायोटिक दवाएं शुरू की गईं. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन थिएटर की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी सामान्य आई है, हालांकि विस्तृत रिपोर्ट एक-दो दिन में आने की संभावना है. तब तक सुरक्षा के मद्देनजर ओटी को बंद रखा गया है.

मामले की जांच करने पहुंची थी एम्स की टीम

इस बीच मामले की जांच को और गहराई से समझने के लिए एम्स और डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज की संयुक्त टीम भी मंगलवार को पावटा अस्पताल पहुंची. टीम ने ऑपरेशन प्रक्रिया, प्रोटोकॉल, रिकॉर्ड और चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा की. साथ ही ऑपरेशन में शामिल डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से बातचीत कर पूरी एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) की जानकारी ली तथा मरीजों से भी संवाद किया.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने की बैठक

उधर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मेडिकल कॉलेज में समीक्षा बैठक लेकर गर्भवती और प्रसूता महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच, हीमोग्लोबिन टेस्ट, स्क्रीनिंग और फॉलोअप पर विशेष जोर दिया. विभाग ने एनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित महिलाओं की निगरानी के लिए आशा सहयोगिनी, बीसीएमओ और आरसीएचओ स्तर पर ट्रैकिंग के निर्देश भी जारी किए हैं.