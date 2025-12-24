Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जालौर में महिलाओं के स्मार्टफोन बैन का निर्णय लिया वापस, पांच पटलेन ने रखा अपना पक्ष

Rajasthan News: जालौर जिले के चौधरी समाज में महिलाओं के स्मार्टफोन बंद करने के सुझाव को लेकर वीडियो वायरल हुआ. पांच पटेलन ने बताया कि यह केवल प्रस्ताव था, कोई निर्णय नहीं लिया गया और अब इसे वापस ले लिया गया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Heeralal bhati
Published: Dec 24, 2025, 04:38 PM IST | Updated: Dec 24, 2025, 04:38 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी! फतेहपुर में लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी! फतेहपुर में लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

श्रीगंगानगर में बनेगा अत्याधुनिक एयरबेस, पाकिस्तान के ये बड़े सैन्य ठिकाने रहेंगे चंद सेकेंड्स दूर!
7 Photos
Sri Ganganagar News

श्रीगंगानगर में बनेगा अत्याधुनिक एयरबेस, पाकिस्तान के ये बड़े सैन्य ठिकाने रहेंगे चंद सेकेंड्स दूर!

क्या है अरावली का मगरा क्षेत्र? जो अब तक खबरों में रह गया अछूता
8 Photos
Aravalli Hills

क्या है अरावली का मगरा क्षेत्र? जो अब तक खबरों में रह गया अछूता

राजस्थान में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक, दोपहर बाद भी ठंड नहीं छोड़ रही पीछा
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक, दोपहर बाद भी ठंड नहीं छोड़ रही पीछा

जालौर में महिलाओं के स्मार्टफोन बैन का निर्णय लिया वापस, पांच पटलेन ने रखा अपना पक्ष

Jalore News: जालौर जिले में एक इन दिनों महिलाओं के चौधरी समाज में स्मार्टफोन बंद करने को लेकर बैठक का वीडियो सामने आया था. सुंधा पट्टी के 15 गांव में महिलाओं के स्मार्टफोन बंद करने को लेकर कहा जा रहा है. जब पूरा मामला वायरल हुआ, इसको लेकर पड़ताल की गई और समाज के पांच पटेलन से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि बैठक का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसमें निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि समाज के समक्ष महिलाओं की ओर से दिए गए सुझाव को लेकर समाज के समक्ष रखा था कि महिलाओं का सुझाव है. 26 जनवरी तक समाज के लोगों को अच्छा लगे तो इसको लेकर बताएं ताकि इसको लागू किया जा सके.

समाज के पांच पटेलन का कहना है कि यह फैसला इसलिए किया गया है कि महिलाओं के पास मोबाइल होने से बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और गेमिंग के साथ-साथ साइबर ठगी के मामलों में भी लगातार उनको नुकसान झेलना पड़ता है. साथ ही, सोशल मीडिया के जरिए आने वाले कुछ अश्लील जैसे विज्ञापनों से भी बच्चों की मानसिकता पर असर पड़ता है. हालांकि यह समाज के समक्ष रखा गया एकमात्र सुझाव था, जो 26 जनवरी तक समाज के लोगों से राय मांगी गई है. लेकिन यह कोई निर्णय नहीं लिया गया है और अब पांच पटेलन का कहना है कि इस निर्णय को वापस ले लिया है.

समाज के पांच सुजानाराम ने बताया कि रविवार को हुई बैठक में समाज की महिलाओं की ओर से बच्चों पर पढ़ रहे मोबाइल के दुष्प्रभाव को लेकर दिए गए सुझाव के संबंध में समाज के समक्ष यह सुझाव रखा गया था, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही इसे कोई लागू किया है. समाज की इस बात पर सुझाव रखें ताकि सभी जनवरी तक यह निर्णय लिया जा सके. उन्होंने बताया कि आजकल स्मार्टफोन की वजह से बच्चे अधिक गेम खेल रहे हैं, साथी भोजन खाने में भी आनाकानी करते हैं, स्कूल से घर आने के बाद होमवर्क नहीं करते, केवल मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता. कई बार साइबर ठगी के मामलों में भी नुकसान का सामना करना पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि इसके पीछे महिलाओं और बेटियों को मोबाइल बिल्कुल बंद करने के लिए कहा गया है. आज की जमाने में पढ़ाई करने वाली बच्चियों को मोबाइल रखना अगर जरूरी होगा, तो वह अपने घर में ही मोबाइल से पढ़ाई करेंगे या नहीं, वह घर में ही मोबाइल का उपयोग कर सकती है, जिससे उनकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो. पढ़ाई के लिए जरूर उपयोग कर सकती है.

समाज की महिलाओं ने बताया कि यह उनका सुझाव था कि बच्चे दिन भर पढ़ाई ना करते हुए मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं. इससे उनकी आंखों पर असर पड़ रहा है. इसके साथ ही दिनभर वीडियो गेमिंग के जरिए भी स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है. बच्चे स्कूल जाने में आनाकानी करते हैं और स्कूल से आने के बाद घर पर बैठकर मोबाइल देखते हैं, जिससे मासूम छोटे बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है. इसी वजह से गांव के बुजुर्गों को यह सुझाव दिया गया था. जिस पर समाज की बैठक में केवल प्रस्ताव और सुझाव रखा गया था. हालांकि, अभी इसको लागू नहीं किया गया था, केवल समाज के सुझाव मांगे गए थे, जिसे 26 जनवरी 2026 को लागू किया जाना था.

लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर समाज के पांच पटेलन में बैठक बुलाकर इस निर्णय को वापस ले लिया है. और समाज के समक्ष रखें इस सुझाव और प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है. उन्होंने कहा कि समाज के समक्ष केवल प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उसको वापस ले लिया गया है. यह केवल समाज हित के लिए सुझाव और प्रस्ताव था, न कि कोई निर्णय था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news