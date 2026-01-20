गिरफ्तार आरोपियों की फटे कपड़ों में तस्वीरें लेना असंवैधानिक! राजस्थान HC का पुलिस को 24 घंटे में हटाने का अल्टीमेटम

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस की उस कार्यप्रणाली पर अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाया है, जिसमें गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को थाने के गेट पर बैठाकर उनकी तस्वीरें खींची जाती हैं और फिर सोशल मीडिया व अखबारों में उपलब्धि की तरह प्रचारित किया जाता है. जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने इस प्रवृत्ति को सीधे-सीधे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए कहा आरोपी, दोषी नहीं होता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा से खिलवाड़ कानूनन अपराध है, चाहे उस पर आरोप कितने ही गंभीर क्यों न हों. हाईकोर्ट ने जैसलमेर एसपी और जोधपुर पुलिस कमिश्नर को 24 घंटे के भीतर ऐसी सभी तस्वीरें इंटरनेट से हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि थाने के गेट पर बैठाकर आरोपियों की नुमाइश करना संस्थागत अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

जैसलमेर के 10 लोगों की याचिका से उठा मामला

यह पूरा प्रकरण जैसलमेर के बसनपीर जूनी क्षेत्र से जुड़ा है. इस्लाम खान सहित 10 लोगों ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल कर पुलिस की इस कथित अपमानजनक परंपरा को चुनौती दी. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सरवर खान, रज्जाक खान और देवकीनंदन व्यास ने कोर्ट को बताया कि जैसलमेर पुलिस ने एक अघोषित नियम बना लिया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को थाने के बाहर जमीन पर बैठाया जाता है और फिर उनकी तस्वीरें व्हॉट्सऐप ग्रुप्स, फेसबुक व स्थानीय अखबारों में वायरल कर दी जाती हैं.

अंडरगारमेंट्स में बैठाने का गंभीर आरोप

मामले ने तब और गंभीर मोड़ ले लिया, जब याचिका में यह आरोप लगाया गया कि कई मामलों में पुरुष आरोपियों को कपड़े उतरवाकर केवल कच्छा-बनियान में बैठाया गया. यह कृत्य न सिर्फ अपमानजनक, बल्कि अमानवीय भी बताया गया. कोर्ट के समक्ष पेश तस्वीरों में महिलाएं और अविवाहित युवतियां भी थाने के गेट पर बैठी दिखाई दीं, जिसने न्यायालय की चिंता और बढ़ा दी. सुनवाई के दौरान जस्टिस फरजंद अली ने सख्त शब्दों में कहा गिरफ्तारी के साथ किसी के मानवाधिकार समाप्त नहीं हो जाते. किसी को फर्श पर बैठाना, उसके कपड़े उतरवाना और फिर उसकी तस्वीरें वायरल करना संस्थागत अपमान है.

कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वायरल तस्वीरों के दीर्घकालिक दुष्परिणामों पर भी गंभीर चिंता जताई. खासकर अविवाहित युवतियों के मामलों में ऐसी तस्वीरें सामाजिक प्रतिष्ठा, विवाह की संभावनाओं और मानसिक स्वास्थ्य पर स्थायी घाव छोड़ देती हैं.

वकील की गिरफ्तारी पर भी कोर्ट सख्त

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता देवकीनंदन व्यास ने जोधपुर के उदयमंदिर थाने का ताजा मामला उठाया, जिसमें वकील मोहन सिंह रतनू को गिरफ्तार कर थाने के गेट पर बैठाकर उनकी तस्वीरें वायरल की गईं. इस पर कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए देवकीनंदन व्यास को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया. हाईकोर्ट ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि वकील मोहन सिंह रतनू की सभी तस्वीरें 24 घंटे के भीतर इंटरनेट से हटाई जाएं और अगली सुनवाई पर पालना रिपोर्ट पेश की जाए. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए संस्थागत सुरक्षा उपायों की जानकारी भी मांगी गई है.

जैसलमेर एसपी को याचिकाकर्ताओं की तस्वीरें तुरंत हटाने और शपथ पत्र के जरिए स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं. राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है. मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2026 को होगी.

