अंतरराष्ट्रीय काइट फेस्टिवल में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने किया हैरान कर देने वाला करतब, उड़ाई राजस्थान की डिज़ाइनर पतंग

International Kite Festival: जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ इस समय भारत के दौरे पर हैं. उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान भारत-जर्मनी संबंधों को और मज़बूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर बातचीत होगी. मर्ज़ अहमदाबाद के दो दिवसीय दौरे पर हैं, और आज उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई.

पीएम मोदी और मर्ज़ ने पतंग उड़ाई

अहमदाबाद में इस समय अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव चल रहा है. इस अवसर पर पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने उत्सव में हिस्सा लिया और पतंग उड़ाई. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि “अंतरराष्ट्रीय काइट फेस्टिवल के दौरान अहमदाबाद का आसमान रंगों और रौनक से भर जाता है. फ्रेडरिक मर्ज़ को इस खास मौके पर लेकर आकर मुझे खुशी हुई. उन्हें पतंग उड़ाने की कोशिश करते देखकर भी अच्छा लगा.”

क्यों अहम है जर्मन चांसलर का दौरा?

मर्ज़ का दौरा इसलिए खास है क्योंकि उनकी पीएम मोदी से हुई चर्चा में कई महत्वपूर्ण विषय शामिल थे. दोनों नेताओं ने भारत-जर्मनी के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति जताई. प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास और गतिशीलता के क्षेत्र में, पीएम मोदी ने जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने का निमंत्रण दिया.

इसके अलावा, दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने और विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान में साझेदारी बढ़ाने पर भी बात की. सेमीकंडक्टर, हरित और सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, जन संपर्क और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई. इसी के साथ, जर्मनी ने भारत आने-जाने वाले नागरिकों के लिए वीज़ा-फ़्री सुविधा की घोषणा की.

पतंग महोत्सव और राजस्थान के कारीगर

गुजरात के अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में उड़ाई जाने वाली कई खास पतंगें राजस्थान के हुनरमंद कारीगरों द्वारा बनाई जाती हैं. जयपुर का हांडीपुरा इलाका और जोधपुर शहर पतंग निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं. यहां के कई पुश्तैनी कारीगर महीनों पहले से इन खास ‘डिज़ाइनर पतंगों’ पर काम शुरू कर देते हैं. ये कारीगर मकर संक्रांति और बड़े आयोजनों के दौरान गुजरात जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं. यानी, आसमान गुजरात का होता है, लेकिन पतंग और मांझा राजस्थान का.

ट्रेन काइट का अद्भुत इंजीनियरिंग नमूना

एक ‘ट्रेन काइट’ सामान्य पतंग से कई गुना मुश्किल होती है. इसे बनाने की प्रक्रिया तीन चरणों में समझी जा सकती है:

समानता (Uniformity) – सबसे पहले कारीगर 50, 100 या 500 छोटी पतंगों का निर्माण करते हैं. हर पतंग का आकार, कागज की मोटाई और बांस की लकड़ी का वजन बिल्कुल समान होना चाहिए. एक मिलीग्राम का अंतर भी पूरी ट्रेन को गिरा सकता है.

लिंकिंग (Linking) – इन पतंगों को एक मुख्य और मजबूत डोरी से जोड़ा जाता है. हर पतंग के बीच दूरी (2-3 फीट) हवा के बहाव को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है.

बैलेंसिंग (Balancing) – सबसे तकनीकी काम ‘कन्ना’ (Bridle) बांधना होता है. हर पतंग को इस तरह मुख्य डोर से जोड़ा जाता है कि वह पिछली पतंग की हवा न काटे. इसे ‘टैंडम फ्लाइट’ (Tandem Flight) का सिद्धांत कहा जाता है.

