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जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

Rajasthan News: जोधपुर के रातानाडा में अय्यप्पा मंदिर और पेट्रोल पंप के बीच नाले पर बना निर्माण अचानक ढह गया. मलबे में स्कॉर्पियो दब गई, जिसे क्रेन से निकाला गया. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Aug 09, 2026, 04:19 PM IST | Updated:Aug 09, 2026, 04:19 PM IST
जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो
Image Credit: जोधपुर के रातानाडा में अय्यप्पा मंदिर और पेट्रोल पंप के बीच नाले पर बना निर्माण अचानक ढह गया.

Jodhpur News: जोधपुर के रातानाडा इलाके में रविवार दोपहर अचानक एक निर्माण का हिस्सा ढहकर नाले में जा गिरा. हादसा अय्यप्पा मंदिर और पास स्थित पेट्रोल पंप के बीच हुआ. बताया जा रहा है कि नाले के ऊपर किए गए निर्माण का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. राहत की बात यह रही कि घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया.

अचानक भरभराकर गिरा निर्माण
जानकारी के मुताबिक हादसा दोपहर करीब 1 बजे रातानाडा से एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर हुआ. पेट्रोल पंप के पास नाले के ऊपर टीन शेड लगाकर निर्माण किया गया था. अचानक यह हिस्सा ढह गया और मलबा नाले में जा गिरा. इसी दौरान वहां खड़ी एक स्कॉर्पियो भी मलबे के नीचे दब गई. बाद में क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया.

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मंदिर की दीवार का हिस्सा भी गिरा
हादसे में पास ही स्थित अय्यप्पा मंदिर की दीवार का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंदिर और पेट्रोल पंप के बीच नाले के ऊपर बना हिस्सा अचानक गिरा. खास बात यह रही कि घटना के समय वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था. इसी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया.

बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी ढहा हिस्सा
स्थानीय लोगों के अनुसार जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त जोधपुर शहर में बारिश भी नहीं हो रही थी. बिना बारिश के अचानक निर्माण गिरने से आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. कुछ देर बाद जब पता चला कि किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी है, तब लोगों ने राहत की सांस ली.

नाले पर निर्माण को लेकर उठे सवाल
हादसे के बाद नाले के ऊपर बने निर्माण और अतिक्रमण को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में कई जगह पुराने और जर्जर निर्माण मौजूद हैं, जिनकी वजह से कभी भी हादसा हो सकता है. ऐसे निर्माणों की जांच और उनकी स्थिति का पता लगाने की मांग भी उठने लगी है.

मंदिर ट्रस्ट ने क्या बताया?
मंदिर ट्रस्ट के राजशेखर ने बताया कि नाले के ऊपर मंदिर की दीवार बनी हुई थी, जो अचानक गिर गई. नाले पर अतिक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि यह निर्माण काफी पुराना है और हाल में यहां किसी तरह का नया अतिक्रमण नहीं किया गया है.

मलबे में दब गई थी स्कॉर्पियो
स्कॉर्पियो के मालिक जगदीश ने बताया कि उनकी गाड़ी टीन शेड के नीचे खड़ी थी. अचानक ऊपर से दीवार और शेड गिर गया, जिससे स्कॉर्पियो मलबे के साथ नाले में दब गई. इसके बाद क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया. उन्होंने भी बताया कि नाले पर हाल में कोई नया अतिक्रमण नहीं किया गया था. घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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