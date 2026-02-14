साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का रहस्य सुलझा! पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Jodhpur News: ​जोधपुर के बोरानाडा थाना क्षेत्र के पाल गांव स्थित आरती नगर आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु ने सनसनी फैला दी थी. उनकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने गहन जांच शुरू की. अब इस मामले में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) और पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है.

​मृत्यु का मुख्य कारण: अस्थमा और सांस रुकना

​रिपोर्ट के अनुसार, साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु का कारण अस्थमा (दमा) मामले में सांस रुकने को बताया गया है. लंबे समय से चली आ रही आशंकाओं पर विराम लगाते हुए मेडिकल बोर्ड और FSL जांच ने यह स्पष्ट किया है कि उनके शरीर में किसी भी प्रकार का जहर या बाहरी हानिकारक तत्व नहीं पाया गया.

​डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL जांच का विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु स्वाभाविक रूप से बीमारी के गंभीर होने के कारण हुई थी. हालांकि, पुलिस अभी भी आधिकारिक तौर पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जांच की दिशा अब स्पष्ट हो चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

​घटनाक्रम और पुलिस की जांच

​साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु 28 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी. उनके पिता बिरमनाथ ने 29 जनवरी को मर्ग दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने महात्मा गांधी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया.

संदेह के घेरे में 'इंजेक्शन'

शुरुआत में यह संदेह जताया जा रहा था कि साध्वी की मृत्यु किसी गलत इंजेक्शन के रिएक्शन के कारण हुई हो सकती है. पुलिस ने इस पहलू पर भी गंभीरता से जांच की.

​एसआईटी का गठन

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम गठित की गई थी. पुलिस ने आश्रम के बाहर से साध्वी की अस्थमा की दवाई और अन्य चिकित्सा उपकरण भी बरामद किए थे.

​सेवादारों के बयान और साक्ष्य

​आश्रम में रहने वाले सेवादारों ने पुलिस को बताया कि साध्वी लंबे समय से अस्थमा से पीड़ित थीं. वे अक्सर अपने साथ अस्थमा पंप रखती थीं और सांस लेने में तकलीफ होने पर उसका उपयोग करती थीं. 28 जनवरी को उन्हें सर्दी-जुकाम की शिकायत थी, जिससे उनकी अस्थमा की समस्या और बढ़ गई. जांच के दौरान एक कंपाउंडर (देवीसिंह) का नाम भी सामने आया था, जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था. संदेह था कि इंजेक्शन के कारण स्थिति बिगड़ी, लेकिन FSL रिपोर्ट में जहर या गलत दवा के पुख्ता प्रमाण नहीं मिलने के बाद अब पुलिस इसे बीमारी से हुई मृत्यु मान रही है.

​इस रिपोर्ट ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है जिनमें हत्या या साजिश की बात कही जा रही थी. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि:

​साध्वी के शरीर में कोई विषाक्त पदार्थ नहीं मिला.

​मृत्यु का कारण गंभीर अस्थमा अटैक के कारण सांस का अवरुद्ध होना था.

​इंजेक्शन से रिएक्शन की थ्योरी के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं.

​पुलिस अब इन तकनीकी रिपोर्टों के आधार पर अपनी अंतिम केस डायरी तैयार कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-