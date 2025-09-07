जोधपुर में 4 घंटे हंगामा! सफल अभ्यर्थियों ने सरकार से पूछा – नौकरी छीनी क्यों?

Jodhpur News: जोधपुर सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर सफल अभ्यर्थियों के साथ निर्दोष अभ्यर्थियों के हितो के लिए सर्व समाज आगे आया है. सर्व समाज की ओर से करीब चार घंटे तक जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देकर इस पूरे मामले में सरकार से मांग की है कि वे हाईकोर्ट डबल बैंच में पैरवी करें और पक्ष रखें, ताकि जो निर्दोष हैं उनके साथ अन्याय ना हो सके.

सर्व समाज की ओर से हनुमानसिंह खांगटा कर रहे हैं संघर्ष

सर्व समाज की ओर से हनुमानसिंह खांगटा लम्बे समय से सफल अभ्यर्थियों को न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सफल अभ्यर्थी जो भर्ती रद्द होने की वजह से न्याय की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनका कोई कसूर नहीं, तो फिर नौकरी से क्यों हटाया जा रहा है. ऐसे में हाथों में तख्तियां लेकर न्याय की गुहार कर रहे हैं. अलग-अलग समाज से आए प्रतिनिधियों ने इन सफल अभ्यर्थियों के हितों में विशाल धरना प्रदर्शन किया. अलग-अलग समाज के प्रतिनिधियों ने धरने को सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार से अपना रूख स्पष्ट करने के लिए कहा कि सरकार के बयान आ रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं की गई है, ऐसे में सरकार को आगे आकर इस पर बयान देने की आवश्यकता है.

दोषियों को मिले सजा

वास्तव में जो भी दोषी है, उनको इस भर्ती से बाहर किया जाए, लेकिन जो नौकरी छोड़कर आए हैं, जो वास्तव में पढ़-लिखकर चयनित हुए हैं, उनका क्या कसूर है, उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है. धरना देने के लिए सफल अभ्यर्थी एवं उनके परिजन भी शामिल हुए और न्याय की मांग करने लगे. उन्होंने कहा कि परीक्षा टॉपर होने के बावजूद अब सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है, हमारे साथ न्याय की मांग कर रहे हैं. परिवार की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए कड़ा संघर्ष और चयनित हुए, लेकिन महज एक ही आदेश से हम सब पर वज्रपात हुआ है. हम न्याय के लिए कहां जाएं, कोई सुनने वाला नहीं है.

सरकार बताए भर्ती रद्द हुई या नहीं

कोर्ट के आदेश के बाद सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं कर रही है कि भर्ती रद्द हुई या नहीं. सरकार को आगे आकर हमारे हितों को सुरक्षित करने की जरूरत है. आंदोलन कर रहे सर्व समाज की ओर से हनुमानसिंह खांगटा ने कहा कि हम निर्दोष लोगों के साथ हैं. वास्तव में नकल प्रकरण में जो भी दोषी है, उनको बाहर निकाले, लेकिन जो वास्तव में चयनित हुए हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. इसीलिए सर्व समाज की ओर से आंदोलन किया जा रहा है.

चयनित को न मिले सजा

सब इंस्पेक्टर भर्ती में एसओजी की ओर से एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया था. वह जेल में रहा, लेकिन एसओजी को जब जांच में लगा कि वह बेगुनाह है, तो उसे बाहर निकालने के लिए कोर्ट के समक्ष आवेदन करके बाहर निकाला गया. उसने कहा कि मेरे साथ न्याय हुआ है. एसओजी के एडीजे वीके सिंह पर पूरा भरोसा है. उन्होंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया. मुझे भी वापस बाहर निकाला गया है. उन पर पूरा विश्वास है, लेकिन सभी चाहते हैं कि वास्तविक रूप से जो चयनित हैं, उनको वंचित नहीं किया जाए.

