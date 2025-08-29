Zee Rajasthan
सैकड़ों किलोमीटर पदयात्रा के बाद बाबा के दरबार में पहुंचे श्रद्धालु, उत्साह चरम पर

Jaisalmer News: रामदेवरा में बाबा रामदेव का 641वां भादवा मेला जारी है. भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, जो सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भी समाधि के दर्शन के लिए लंबी कतारों में लगे हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Shankar dan
Published: Aug 29, 2025, 13:07 IST | Updated: Aug 29, 2025, 13:07 IST

Jaisalmer News: जैसलमेर में बाबा रामदेव का 641वां भादवा मेला इस साल श्रद्धा और भक्ति का एक नया रिकॉर्ड बना रहा है. मेले के पांचवें दिन भी बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो पिछले 20 दिनों से लगातार देखी जा रही हैं.

भक्तों का जबरदस्त उत्साह
श्रद्धालुओं में बाबा के प्रति आस्था और भक्ति का ऐसा जुनून है कि सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करने के बाद भी उनके चेहरे पर थकान का कोई निशान नजर नहीं आता. कतार में लगे भक्त तरह-तरह के स्व-रचित नारे लगाकर एक-दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं. '1, 2, 3, 4, बाबा तेरी जय जयकार', '1 किलो पेठा, बाबो देवे बेटा' और '1 किलो रिंगनी, बाबो देवे बिंदनी' जैसे नारों से पूरा माहौल गूंज रहा है.

बाबा की समाधि

दूर-दूर से आए भक्त अपने हाथों में 20 से 30 फुट लंबी पताकाएं लिए बाबा के गुंबद पर चढ़ाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लंबी यात्रा के बाद जब वे बाबा की समाधि के दर्शन करते हैं और पताका अर्पित करते हैं, तो अपने आप को धन्य समझते हैं.

प्रशासन ने किए माकूल इंतजाम
श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस और बाबा रामदेव समाधि समिति ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. सभी भक्तों को सुगमता पूर्वक दर्शन कराने के लिए समाधि स्थल को देर रात तक खुला रखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कतारें छोटी नहीं हो पा रही हैं. यह भक्तों की अटूट आस्था और धैर्य का प्रतीक है. यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जन-आस्था के एक अद्भुत संगम का उदाहरण बन गया है.


