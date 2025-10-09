जोधपुर के शेर चीन में दहाड़े! जानें वो किस्सा जब स्टेट लांसर्स की वीरता ने विदेशी फौजों को हिला दिया

Rajasthan News: राजस्थान की धरती हमेशा से वीरता और बलिदान की मिसाल रही है. इसका एक शानदार उदाहरण सन् 1900 के बॉक्सर विद्रोह के समय देखने को मिला, जब जोधपुर और बीकानेर की रियासती सेनाएं चीन भेजी गईं. उस वक्त चीन में विदेशी ताकतों के खिलाफ गहरा असंतोष था और डिस्ट्रॉय द फॉरेनर! के नारे के साथ बॉक्सर नामक गुप्त संगठन ने हिंसा का रूप ले लिया था.

बीजिंग तक को हिला दिया था

इस बगावत ने चीन की राजधानी पेइचिंग (बीजिंग) तक को हिला दिया. विदेशी दूतावासों पर हमले हुए, मिशनरियों की हत्या की गई और रेलवे स्टेशन तक जला दिए गए. हालात बिगड़ने पर इतिहास की पहली अंतरराष्ट्रीय संयुक्त सेना गठित की गई, जिसमें भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस और अमेरिका के सैनिक शामिल थे.

यहां-यहां की सेनाएं हुईं थी शामिल

भारत की ओर से अलवर, बीकानेर, जोधपुर और मलेरकोटला की सेनाएं इस अभियान में शामिल की गईं. इन रियासतों के महाराज भी इस विदेशी मिशन के साथ स्वयं गए थे. हालांकि जब तक भारतीय टुकड़ियां चीन पहुंचीं, तब तक पेइचिंग की घेराबंदी समाप्त हो चुकी थी.

6 अगस्त 1900 को चीन रवाना होने का मिला था संदेश

जोधपुर लांसर रेजिमेंट, जिसमें बीकानेर कैमल कॉर्प्स के सिपाही भी शामिल थे, को 6 अगस्त 1900 को चीन रवाना होने का आदेश मिला. उस समय यह रेजिमेंट मथुरा में डेरा डाले हुए थी. वहां से सैनिक विशेष रेलगाड़ियों से कोलकाता पहुंचे और फिर एस.एस. मोहॉक जहाज से चीन की ओर रवाना हुए. करीब तीस दिन के समुद्री सफर के बाद यह दल 24 सितंबर को शंघाई पहुंचा.

कौन कर रहा था मिशन का नेतृत्व

इस मिशन का नेतृत्व सर प्रताप सिंह ने मानद कमांडेंट के रूप में किया. उनके साथ अमर सिंह, जो जोधपुर लांसर में रिसालदार थे, अभियान के दौरान एडजुटेंट और निजी सचिव के रूप में रहे. उन्होंने अपने डायरी नोट्स में इस अभियान की घटनाओं को विस्तार से दर्ज किया, जो आज भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह पढ़ी जाती हैं. अमर सिंह ने उल्लेख किया कि उनकी रेजिमेंट ने निक्को शिमानजाई और फन्निंग अभियानों में भाग लिया. रेजिमेंट को कई हिस्सों में बांट दिया गया था. कुछ सैनिक रेलवे की सुरक्षा में थे, तो कुछ शंघाई से 60 मील दूर गश्त पर तैनात थे.

भरी सर्दी में नहीं डगमगाए कदम

8 अक्टूबर को अमर सिंह और उनकी टुकड़ी को वूसुंग इलाके में टोही कार्य के लिए भेजा गया. उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि रास्ता सुरक्षित है, कोई विरोध नहीं दिखा… लेकिन इलाका नालों और पत्थर के पुलों से भरा है. इस बेहतरीन काम की सराहना करते हुए ब्रिटिश ब्रिगेड ने संदेश भेजा कि जोधपुर लांसरों ने कठिन इलाके में शानदार कार्य किया है. बाद में रेजिमेंट को शानहाईक्वान तैनात किया गया कि जो चीन की दीवार के पूर्वी छोर पर स्थित है. वहां उन्होंने कड़ी ठंड के बावजूद गश्त जारी रखी. अमर सिंह ने लिखा कि सर्दी इतनी तीव्र थी कि स्याही तक जम गई, लेकिन सैनिकों का हौसला नहीं टूटा.

क्रिसमस के मौके पर खेलों में लिया भाग

क्रिसमस के मौके पर आयोजित जिमखाना खेलों में जोधपुर लांसरों ने टेंट-पेगिंग प्रतियोगिता जीती, जबकि अमर सिंह ने घुड़सवारी और पिस्टल शूटिंग की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया. 12 जनवरी 1901 को शानहाईक्वान के पास, लकड़ी इकट्ठा कर रही एक भारतीय टुकड़ी पर चीनी लुटेरों ने हमला किया. यही इस मिशन की एकमात्र गंभीर मुठभेड़ थी. भले ही यह अभियान सीमित रहा, लेकिन इसने दुनिया को यह दिखाया कि राजस्थान के सैनिक जहाँ भी जाएँ, साहस और निष्ठा की नई मिसाल गढ़ते हैं. सर प्रताप और उनके जोधपुर लांसरों का यह गौरवपूर्ण अध्याय आज भी राजपूताना की वीर परंपरा को अमर बनाता है.

