VIP गेस्ट, ग्रैंड रिसेप्शन… लेकिन शगुन सिर्फ 1 रुपया! IPS जोड़े की शादी ने मचाई धूम

IPS Couple Wedding Reception: राजस्थान के जोधपुर में सादगी और सामाजिक संदेश के साथ आईपीएस जोडे की संपन्न हुई अनोखी शादी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. राजस्थान मूल के आईपीएस अधिकारी केके बिश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा रविवार रात जोधपुर में विवाह बंधन में बंध गए. इस शादी की खास बात रही कि तिलक की रस्म में दूल्हे ने मात्र एक रुपए का शगुन स्वीकार किया, जिससे दहेज प्रथा के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया गया.

सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे जोधपुर के अजीत भवन से दुल्हन अंशिका की विदाई हुई. इस दौरान भावुक माहौल देखने को मिला, जब अंशिका अपनी मां और बहन से गले लगकर रो पड़ीं. विदाई के समय उन्होंने परंपरा अनुसार चावल पीछे फेंककर अपने मायके से विदा ली. दूल्हे के भाई भजनलाल ने बताया कि परिवार ने दहेज नहीं लेने का निर्णय पहले ही कर लिया था और बेटी को ही सबसे बड़ा धन मानते हुए शादी की सभी रस्में सादगी से निभाई गईं. इस पहल की समाज में सराहना हो रही है.

शाम को जोधपुर के लहरिया रिसोर्ट में भव्य रिसेप्शन में राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा,केबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल,मंत्री बाबूलाल खराडी ख्विधायक देवेन्द्र जोशी सहित राजस्थान से एवं उत्तर प्रदेश के नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ,आर पी सिंह सहित करीब आठ दस विधायक आर्शीवाद देने एवं शुभकामनाए देने के लिए पहुंचे.

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इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के संभल के कलेक्टर राजेन्द्र पेसिया,उत्तर प्रदेश राजस्थान एवं गुजरात से कई आईपीएस आईएएस सहित प्रशासनिक अधिकारी भी आर्शीवाद समारोह में शामिल हुए. इस भव्य शादी समारोह ने सभी का ध्यान अपनी आकर्षित किया है. रात्रि में रिसेप्शन के बाद सुबह नव दम्पित बाडमेर के धोरीमन्ना के लिए रवाना होंगे जहा दोनो का धूमधाम से गृह प्रवेश भी करवाया जाएगा. पिछले एक सप्ताह से इन दोनो की शादी से शहर सहित पूरे देश में रोमांच के साथ उत्साह बना हुआ है.

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