कांकाणी हिरण शिकार केस में बड़ा ट्विस्ट! हाईकोर्ट में सुनवाई से बेंच अलग, फिर अटका मामला

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट में कांकाणी हिरण शिकार मामले की सुनवाई फिर टल गई. जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने खुद को अलग कर लिया. मामला अब मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगा, जो नई बेंच तय करेंगे. सलमान खान और अन्य आरोपियों से जुड़ी अपीलें लंबित हैं.
Salman Khan Black Buck Case: जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट में बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले से जुड़ी अपीलों पर एक बार फिर सुनवाई टल गई है. जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया. इसके बाद अदालत ने प्रकरण को 'पुट अप अनदर बेंच' करते हुए दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं. अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगा, जहां से तय होगा कि आगे किस बेंच में इसकी सुनवाई होगी.
इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर यह मामला लंबित हो गया है. फिलहाल इस प्रकरण में दो प्रमुख अपीलें विचाराधीन हैं, जिन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन बेंच के अलग हो जाने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी.
यह मामला वर्ष 1998 का है. कांकाणी गांव में 1 और 2 अक्टूबर 1998 की मध्य रात्रि को हिरण शिकार का आरोप लगा था. इस संबंध में लूणी थाने में मामला दर्ज किया गया था. आरोपियों में अभिनेता सलमान खान के साथ सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और दुष्यंत सिंह के नाम शामिल थे.
लंबी सुनवाई के बाद 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. वहीं सह-आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था.
सजा के खिलाफ सलमान खान ने जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर में अपील दायर की थी. इसी दौरान उन्हें जमानत मिल गई थी. दूसरी ओर, राज्य सरकार ने सह-आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में लीव टू अपील दाखिल की. यह अपील अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है.
इसी बीच सलमान खान की ओर से यह आग्रह किया गया कि उनकी सजा के खिलाफ लंबित अपील को भी हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाए. हाईकोर्ट ने 21 मार्च 2022 को इस याचिका को स्वीकार करते हुए अपील को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था. तब से यह मामला हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है.
अब जस्टिस संधू के सुनवाई से अलग होने के बाद एक बार फिर इस मामले की अगली तारीख और नई बेंच का इंतजार किया जा रहा है. यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है और हर सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी रहती हैं. आगे की सुनवाई कब और किस पीठ में होगी, इसका फैसला मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा.
