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सलमान खान केस में कोर्ट से बड़ा अपडेट! सुनवाई टली, क्या अब 13 जुलाई को होगा फैसला?

Rajasthan News: जोधपुर में कांकाणी काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान समेत अन्य आरोपियों की अपीलों पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई समयाभाव के चलते टल गई. जस्टिस रेखा बोराणा की बेंच ने अब मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई तय की है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 18, 2026, 03:34 PM|Updated: May 18, 2026, 03:51 PM
सलमान खान केस में कोर्ट से बड़ा अपडेट! सुनवाई टली, क्या अब 13 जुलाई को होगा फैसला?
Image Credit: AI IMAGE

Salman Khan Blackbuck Case News: जोधपुर में बहुचर्चित कांकाणी काले हिरण शिकार मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई. फिल्म अभिनेता सलमान खान समेत अन्य आरोपियों से जुड़ी अपीलों पर जस्टिस रेखा बोराणा की बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन समयाभाव के कारण मामले पर विस्तृत बहस नहीं हो सकी. अदालत में राज्य सरकार की ओर से पेश लीव टू अपील और सलमान खान की तरफ से दायर तीन अपीलें सूचीबद्ध थीं. सुनवाई शुरू होने से पहले दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने कोर्ट से अगली तारीख देने का अनुरोध किया. इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई तय कर दी है.

यह मामला वर्ष 1998 में जोधपुर जिले के कांकाणी गांव में कथित काले हिरण के शिकार से जुड़ा हुआ है. जानकारी के अनुसार 1 और 2 अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि को लूणी थाने में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था. इस प्रकरण में अभिनेता सलमान खान के साथ सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को भी आरोपी बनाया गया था. सभी पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 और 51 के तहत आरोप तय किए गए थे. यह मामला लंबे समय से देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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5 अप्रैल 2018 को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए सलमान खान को दोषी करार दिया था और उन्हें पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी. वहीं सह-आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को अदालत ने बरी कर दिया था. बाद में सलमान खान ने सजा के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी, जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी. इसके बाद मामले को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका दायर हुई थी. हाईकोर्ट ने 21 मार्च 2022 को इस मामले को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था. राज्य सरकार ने सह-आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ भी हाईकोर्ट में लीव टू अपील दायर कर रखी है, जिस पर सुनवाई अभी जारी है.

सोमवार को सभी अपीलें सुनवाई सूची में शामिल थीं और पक्षकारों के वकील अदालत में मौजूद रहे. हालांकि अदालत में अन्य मामलों की सुनवाई चलने के कारण इस प्रकरण पर बहस शुरू नहीं हो सकी. अब मामले की अगली तारीख पर सभी पक्ष अपनी दलीलें हाईकोर्ट पेश करेंगे जल्द.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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