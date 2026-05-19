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राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर बड़ा संकट! जोधपुर और बांसवाड़ा के कई पंप हुए ड्राई

Rajasthan News: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल संकट गहराने लगा है. जोधपुर और बांसवाड़ा में कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं. डिपो के बाहर सैकड़ों टैंकर लाइन में खड़े हैं. बढ़ती कीमतों और सप्लाई में देरी से लोगों की परेशानी बढ़ रही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 19, 2026, 08:37 PM|Updated: May 19, 2026, 08:37 PM
राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर बड़ा संकट! जोधपुर और बांसवाड़ा के कई पंप हुए ड्राई
Image Credit: Rajasthan Dry Petrol Diesel Pumps

Rajasthan Petrol Diesel: पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अब सप्लाई संकट भी लोगों की चिंता बढ़ाने लगा है. राजस्थान के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी देखने को मिल रही है. जोधपुर सहित आसपास के कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं कि कई पेट्रोल पंप पूरी तरह ड्राई हो चुके हैं. वहीं जहां पेट्रोल और डीजल मिल भी रहा है, वहां लंबी कतारें लग रही हैं. लोगों में इस बात का डर भी बढ़ता जा रहा है कि आने वाले दिनों में संकट और गहरा सकता है.

जोधपुर के सालावास स्थित इंडियन ऑयल और एचपीसीएल ऑयल डिपो के बाहर सैकड़ों टैंकर कई दिनों से खड़े हैं. जी मीडिया टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया तो वहां टैंकर चालकों और पेट्रोल पंप संचालकों ने अपनी परेशानी बताई. उनका कहना है कि पिछले 5 से 7 दिनों से वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मांग के अनुसार सप्लाई नहीं मिल पा रही.

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टैंकर चालकों के मुताबिक पेट्रोल पंप संचालकों ने पहले ही कंपनियों को भुगतान जमा करवा दिया था, लेकिन समय पर ईंधन नहीं मिल रहा. इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है. अब कंपनियां बढ़ी हुई दरों के हिसाब से अतिरिक्त राशि जमा करवाने की मांग कर रही हैं. इससे पेट्रोल पंप संचालकों पर आर्थिक बोझ और ज्यादा बढ़ गया है.

सालावास तेल डिपो और उसके आसपास के पार्किंग एरिया में करीब 500 से ज्यादा टैंकर खड़े बताए जा रहे हैं. कई चालक पिछले एक सप्ताह से वहीं डेरा डाले हुए हैं. उनका कहना है कि जिन पेट्रोल पंपों से वे जुड़े हैं, वहां पिछले 3 से 4 दिनों से ईंधन खत्म होने की स्थिति बनी हुई है. इसका असर अब आम लोगों पर भी साफ दिखाई देने लगा है.

पेट्रोल पंप संचालकों का आरोप है कि वे लगातार तेल कंपनियों से समय पर सप्लाई देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही. उनका कहना है कि अगर जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में जोधपुर में ईंधन संकट और ज्यादा गंभीर हो सकता है. ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के कामों पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो गया है.

वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे तनाव का असर भी अब भारत में दिखाई देने लगा है. बांसवाड़ा जिले में भी पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है. जिले में कुल 105 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से करीब दो दर्जन पंपों पर फिलहाल पेट्रोल-डीजल नहीं मिल रहा. जहां ईंधन उपलब्ध है, वहां लंबी लाइनें लगी हुई हैं. कई जगह एक तय मात्रा में ही पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है.

हालांकि जिला रसद अधिकारी ओमप्रकाश ने लोगों से घबराने की जरूरत नहीं बताई है. उनका कहना है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि कुछ पंप भुगतान और बुकिंग में देरी के कारण अस्थायी रूप से ड्राई हुए हैं. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जितनी जरूरत हो उतना ही ईंधन खरीदें और अफवाहों पर ध्यान न दें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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