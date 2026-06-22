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जोधपुर में दूसरी प्रसूता को भी किया गया एम्स रेफर, सिजेरियन के बाद बिगड़ी हालत

Rajasthan News: जोधपुर के पावटा अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ने वाली दूसरी महिला को भी एम्स रेफर किया जा रहा है. 8 में से 6 महिलाएं स्वस्थ हैं, जबकि 2 की हालत नाजुक बनी हुई है. परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं. मामले की जांच जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 22, 2026, 05:04 PM|Updated: Jun 22, 2026, 09:02 PM
जोधपुर में दूसरी प्रसूता को भी किया गया एम्स रेफर, सिजेरियन के बाद बिगड़ी हालत
Image Credit: Jodhpur AIIMS Cesarean Delivery Woman Referred

Jodhpur News: जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का मामला अब और गंभीर हो गया है. ताजा जानकारी के अनुसार अब दूसरी महिला को भी बेहतर इलाज के लिए एम्स जोधपुर रेफर किया जा रहा है. इससे पहले एक महिला को एम्स भेजा जा चुका है. कुल 8 महिलाओं की तबीयत खराब हुई थी, जिनमें से 6 की हालत अब सामान्य बताई जा रही है, जबकि दो महिलाओं की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है.

परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के लिए अस्पताल लाने तक महिला पूरी तरह स्वस्थ थी, सभी जांच रिपोर्ट भी सामान्य थीं, लेकिन सिजेरियन ऑपरेशन के करीब चार घंटे बाद अचानक हालत बिगड़ गई. परिजनों के अनुसार एक महिला की दो बार डायलिसिस भी की जा चुकी है.

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वहीं, इस मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज ड्रग वेयर हाउस प्रभारी डॉ. राकेश पासी ने सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन की सप्लाई रोकने के निर्देश दिए. जोधपुर के डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज ड्रग वेयर हाउस की ओर से कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन के सभी बैचों के वितरण पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए है. आदेश में संबंधित कंपनी के इंजेक्शन की सप्लाई तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए गए हैं. आदेश के बाद अस्पतालों और संबंधित स्टॉकिस्टों को इंजेक्शन के उपयोग एवं वितरण पर रोक के निर्देश दिए.

क्या है पूरा मामला?
यह मामला जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल का है, जहां 20 जून को सिजेरियन प्रसव के बाद कई प्रसूताओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. घटना के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया. जोधपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सैनिटाइज कराया गया है और जांच के लिए जरूरी सैंपल भी लिए गए हैं. मेडिकल कॉलेज की ओर से गठित कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है. साथ ही उपयोग में ली गई दवाइयों के नमूनों को भी जांच के लिए भेजा गया है.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
मरीजों के परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन से पहले सभी महिलाएं सामान्य थीं. सिजेरियन के कुछ घंटे बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और कई महिलाओं को अत्यधिक ब्लीडिंग सहित अन्य परेशानियां हुईं. परिजनों के अनुसार डॉक्टरों ने तत्काल रक्त चढ़ाया, जिसके बाद कुछ महिलाओं की हालत में सुधार हुआ. उनका आरोप है कि अगर समय रहते सही उपचार मिलता तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती.

कांग्रेस ने सरकार को घेरा
इस मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में पहुंच चुकी है. उन्होंने कोटा, बीकानेर और अब जोधपुर की घटनाओं का हवाला देते हुए अस्पतालों में लगातार सामने आ रही लापरवाही पर सवाल उठाए. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरा और जवाबदेही तय करने की मांग की. वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि महिलाओं की जान से जुड़े मामलों में सरकार को और गंभीरता दिखानी चाहिए.

चिकित्सा मंत्री ने दी सफाई
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि जोधपुर, बीकानेर और कोटा के मामले अलग-अलग हैं और इनका आपस में कोई संबंध नहीं है. उन्होंने बताया कि एक महिला पहले से गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी, जबकि दूसरी का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है. मंत्री के अनुसार बाकी छह महिलाएं पूरी तरह सामान्य हैं और सरकार पूरे मामले की जांच करवा रही है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी.

ऑपरेशन थिएटर अस्थायी रूप से बंद

घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ऑपरेशन थिएटर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. संक्रमण या किसी अन्य संभावित कारण का पता लगाने के लिए ओटी, चिकित्सा उपकरणों और उपयोग में ली गई सामग्री के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बी.एस. जोधा ने बताया कि सभी मरीजों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मामला संक्रमण, चिकित्सकीय जटिलता या किसी अन्य वजह से जुड़ा है. इस बीच जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और जरूरत पड़ने पर मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों में रेफर करने के निर्देश दिए. एक महिला को पहले ही एमडीएम अस्पताल से एम्स जोधपुर भेजा जा चुका है, जबकि दूसरी महिला को भी एम्स रेफर करने की प्रक्रिया चल रही है. कोटा और बीकानेर के बाद जोधपुर में सामने आए इस मामले ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, संक्रमण नियंत्रण और अस्पताल प्रबंधन को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे पूरे घटनाक्रम की असली वजह सामने आ सकेगी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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