/EWS आरक्षण पर गरमाई सियासत! धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने केंद्र को घेरा, लगाए गंभीर आरोप

Jodhpur News: जोधपुर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में संशोधन और सरलीकरण को लेकर एक विचार गोष्ठी और संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने भी हिस्सा लिया और मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर कई सवाल उठाए.

धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा सीधे तौर पर सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि 2019 में लागू किए गए 10 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ जटिल नियमों और शर्तों की वजह से पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे कई जरूरतमंद परिवार वंचित रह जाते हैं.

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उन्होंने आगे बताया कि राज्यों में ओबीसी श्रेणी के तहत 671 जातियां शामिल हैं, जबकि केंद्र स्तर पर इन्हें सामान्य वर्ग में माना जाता है. ऐसे में इन परिवारों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत लाभ मिलना चाहिए. उनका कहना था कि इस व्यवस्था को सरल और स्पष्ट बनाने की जरूरत है ताकि पात्र लोग बिना किसी परेशानी के इसका फायदा उठा सकें.

राठौड़ ने पूर्व सरकारों का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पहले कार्यकाल में 14 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल की थी. इसके अलावा राजीव गांधी, पी. वी. नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकारों ने भी आरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान केंद्र सरकार के समय यह आरक्षण घटकर 10 प्रतिशत रह गया है और नियम इतने कठिन बना दिए गए हैं कि इसका लाभ सीमित हो गया है.

उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2020 में राजस्थान सरकार ने नियमों में शिथिलता लाकर ईडब्ल्यूएस प्रक्रिया को आसान बनाया था, जिससे राज्य के युवाओं को काफी राहत मिली. इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले.

आंकड़े साझा करते हुए राठौड़ ने कहा कि जोधपुर में राज्य स्तर पर करीब 7700 ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी किए गए, जबकि केंद्र स्तर पर केवल 1646 प्रमाणपत्र ही जारी हो सके. इससे स्पष्ट होता है कि प्रक्रिया में काफी अंतर है और केंद्र स्तर पर जटिलता ज्यादा है.

उन्होंने यह भी कहा कि देश के आठ राज्यों में ईडब्ल्यूएस की शर्तें पहले ही सरल कर दी गई हैं, लेकिन केंद्र में अभी भी पुरानी जटिल व्यवस्था जारी है. इसी को लेकर उन्होंने मांग की कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की शर्तों को सरल किया जाए और राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद युवाओं को इसका वास्तविक लाभ मिल सके.