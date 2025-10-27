गर्भवती महिला की डिलीवरी ऑनलाइन कर दी गई! जोधपुर में चौंकाने वाला मेडिकल फर्जीवाड़ा

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में चिकित्सा विभाग की लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक गर्भवती महिला की बिना प्रसव के ही ऑनलाइन डिलीवरी दर्ज कर दी गई, जिसके चलते उसका नाम शीशु मातृ योजना से बाहर हो गया. इस फर्जीवाड़े से महिला और उसके परिजनों में आक्रोश है.

मामला जोधपुर जिले के ढढ़ की ढाणियों निवासी बायादेवी पत्नी सुमेर प्रजापत का बताया जा रहा है. परिजनों का कहना है कि बायादेवी अब भी गर्भवती है और उसकी डिलीवरी में करीब एक सप्ताह का समय बाकी है. इसके बावजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झालामंड के रिकॉर्ड में उसकी डिलीवरी 26 अक्टूबर को दर्ज कर दी गई.

परिजनों ने आरोप लगाया कि चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही के चलते यह फर्जी एंट्री की गई है. नतीजतन, महिला का नाम सरकारी योजना से स्वतः हटा दिया गया. परिजनों और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) और संयुक्त निदेशक चिकित्सालय, जोधपुर से की है. जानकारी के अनुसार, परिजनों ने जब अस्पताल से इस बारे में जवाब मांगा तो किसी ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया. इस पर आक्रोशित ग्रामीणों और महिला के पति ने संयुक्त निदेशक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही न केवल सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है, बल्कि गरीब परिवारों के हक भी छीन लेती है. महिला अभी भी प्रसव की प्रतीक्षा में है, लेकिन रिकॉर्ड में उसे डिलीवरी कर चुकी बताया गया है. फिलहाल, चिकित्सा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है. यदि आरोप सही पाए गए, तो जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

