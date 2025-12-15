Zee Rajasthan
राजस्थान में सरस डेयरी स्टोर पर घी की आई कमी, सप्लाई नहीं हो पा रही पूरी

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में सरस डेयरी स्टोर पर घी की कमी आई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. हर रोज 3 से 4 टन घी के डिमांड है लेकिन प्रतिदिन 1 टन घी ही तैयार हो पा रहा है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Dec 15, 2025, 08:49 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 08:49 PM IST

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में इन दिनों सरस डेयरी स्टोर पर घी उपलब्धता में कमी से आमजन को परेशानी हो रही है. एक तय सीमा तक आमजन को घी स्टोर पर उपलब्ध कराया जा रहा है. इसका मुख्य कारण दूध की उपलब्धता का कम होना है. गर्भाधान के सायकल का बिगड़ना हैं.

वहीं, दूसरी और शादी के सीजन के चलते दूध की डिमांड बढ़ चुकी है इसलिए सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही है. प्रतिदिन 3 से 4 टन घी के डिमांड है लेकिन प्रतिदिन 1 टन घी ही तैयार हो पा रहा है. हालांकि डेरी ने झालावाड़ अलवर सहित कई जिलों से डिमांड पूरी करने के लिए घी मांग करते हुए पत्र लिखा है.

इसका एक मुख्य कारण घी की दरों में कमी को भी बताया जा रहा है. ₹51 की कीमत गिरने से सरस घी की डिमांड भी बढ़ी है. वहीं, शादियों का सीजन में दूध की मांग और सरस को दूध की उपलब्धता में भारी कमी आई है. जब यह सीजन खत्म होगा तब दूध की उपलब्धता वापस सामान्य होगी और डिमांड और सप्लाई का समन्वय में हो पाएगा. सरस डेयरी ने किसी भी व्यक्ति द्वारा शादी का कार्ड दिखाए जाने पर घी की उपलब्धता सुनिश्चित की है ताकि शादी आयोजन में ज्यादा मात्रा और कोई भी व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा घी की खरीद कर सकता है.

मानसून साइकिल में परिवर्तन भी इसे एक मुख्य कारण बताया जा रहा है. बारिश अत्यधिक मात्रा में एक साथ होना और ज्यादा समय तक चलने के कारण पशुधन के लिए चारे का नुकसान हुआ है. चार गल और सड़ जाने के कारण पशुधन उपयोगी नहीं रहा और गर्भाधान साइकिल में भी परिवर्तन आया है. गर्भाधान लेट होने के कारण कई पशुधन दूध नहीं दे पा रहे हैं, जिससे सप्लाई में कमी आई है.

जोधपुर और आसपास के क्षेत्र में गाय के दूध का उत्पादन ज्यादा है, जिसमें फैट की मात्रा दूसरे दूध देने वाले पशुधन जैसे भैंस इत्यादि से कम होती है. इस कारण भी घी का प्रोडक्शन कम हो पता है. प्रतिवर्ष दूध उत्पादन में कमी आना भी एक मुख्य कारण बताया जा रहा है, जिसमें वर्ष 2024 में 90000 टन दूध सरस डेयरी में घी बनाने के लिए उपयोग में लिया गया था. वहीं, इस बार यह 60 से 65 टन तक ही रह गया है, जिससे लगभग 25% तक कमी देखने को मिल रही है.

इसके पीछे घरों में गोपालन करने में कमी युवाओं में गोपालन और दुग्ध उद्योग के प्रति रुचि कम होना और गोपालन बड़े फॉर्म की तरफ शिफ्ट होना है. एक अनुमान के तहत साल दर साल दुग्ध उत्पादन में कमी होने की आशंका है. सरस डेयरी जोधपुर के एमडी डॉक्टर चिरंजीवी लाल साहू ने बताया कि सरस डेयरी नो प्रॉफिट नो लॉस पर कार्य करती है. कुछ समय के लिए घी की सप्लाई में कमी आई है, हम उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं.

घी खरीदने आए उपभोक्ता ने बताया कि थोड़े समय तक घी की उपलब्धता रहती है. पांच लीटर लेना था लेकिन पांच लीटर का टीन नहीं होने पर एक एक लीटर के डिब्बे दिए जा रहे है. वहीं, 15 लीटर के टीन भी कम ही उपलब्ध हो रहे हैं. ऐसे में अधिकारी दावा तो कर रहे हैं लेकिन वास्तविकता दावा से परे नजर आ रही हैं. दूसरे जिलो से घी मंगवाकर व्यवस्था सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

