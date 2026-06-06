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Rajasthan News: सीकर में मंदिर भी नहीं सुरक्षित, बीहड़ के बालाजी मंदिर में 3 लाख की चोरी, CCTV में कैद चार चोर

Rajasthan News: सीकर के मोरदिया कॉलोनी स्थित बीहड़ के बालाजी मंदिर में देर रात करीब 3 लाख की चोरी वारदात सामने आई है. जिसमें चांदी के छत्र, कलश व नकदी ले गए चोर और चोरी की ये पूरी घटना CCTV में कैद है.

Edited byArti PatelReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 06, 2026, 02:19 PM|Updated: Jun 06, 2026, 02:19 PM
Rajasthan News: सीकर में मंदिर भी नहीं सुरक्षित, बीहड़ के बालाजी मंदिर में 3 लाख की चोरी, CCTV में कैद चार चोर
Image Credit: Sikar News

Sikar News: सीकर शहर में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है. चोर मकान, दुकान और गोदाम की बाद अब मंदिरों को भी चोरी की वारदात के लिए निशाना बना रहे हैं. शहर के देवगैस गोदाम के पास जिला मोरदिया कॉलोनी के बीहड़ के बालाजी मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए चांदी के छात्र, कलश, घंटी, नगदी सहित करीब 3 लाख रुपए की चोरी की वारदात कर फरार हो गए.

चोरी की वारदात

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बता दें कि चोरी की यह वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें रात करीब 3:15 बजे अज्ञात चार युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं. सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुवायना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आजा चोरों की तलाश कर रही है.

कोतवाली थाने के एएसआई विद्याधर ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली थी कि थाना इलाके के मोरदिया कॉलोनी स्थित मंदिर में चोरी की वारदात हुई है.

मामले की जांच जारी

सूचना पर मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई है. प्रारंभिक रूप से सामने आया है कि अज्ञात चोर पैदल ही मंदिर तक पहुंचे हैं और इसके बाद मंदिर के ताले तोड़कर मंदिर से तीन चांदी के छात्र, एक चांदी का कलश, घंटी, एक कटोरी व करीब 7 हजार रुपए की दानपत्र में रखी नगद राशि चराकर फरार हो गए. हालांकि चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है जिसमें चार चोर मुंह पर कपड़ा बांधकर चोरी की वारदात करते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है.

मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं श्रद्धालु राजेश शेखावत ने बताया कि शहर के मोरदिया कॉलोनी स्थित, बीहड़ के बालाजी मंदिर में देर रात करीब 3:15 बजे अज्ञात चार चोर घुसे और मंदिर के मुख्य गेट सहित पांच ताले तोड़कर मंदिर के दान पत्र में रखी करीब 5 से 7 हजार रुपए की नगद राशि, तीन चांदी के छात्र, एक चांदी की कटोरी व घंटी सहित करीब 3 लाख रुपए का सामान और नगदी चुरा कर फरार हो गए. पुलिस को सूचना दी गई जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों को पकड़ा जाएगा.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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