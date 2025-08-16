जोधपुर में छात्रा को लगी गोली, सरकारी एजेंसी के कारतूस की आशंका

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में मान जी का हत्था इलाके में कोचिंग छात्रा के गोली लगने के मामले में पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने कहा कि इस मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है, जो कारतूस छात्रा को लगा है वह रिस्ट्रिक्टेड कारतूस है.

इस बोर का प्रयोग सरकारी एजेंसीयां करती हैं आसपास के इलाके में कई सरकारी एजेंसी काम करती हैं. 15 अगस्त के चलते वहां भी तैयारी चल रही थी. सभी जगह का स्टॉक चेक किया जा रहा है. 90 प्रतिशत संभावनाएं हैं कि रिस्ट्रिक्टेड बोर को यूज करने वाले किसी एजेंसी का यह बोर है.

सीसीटीवी के आधार पर भी लोगों को बुलाकर पूछताछ की गई. ऐसा लग रहा है कि दूर से कहीं फायर किया गया और वहां जाकर यह गिरा है. हो सकता है कहीं अभ्यास के दौरान वहां से यह कारतूस आया हो. साथ ही सीसीटीवी के आधार पर भी पुलिस की जांच जारी है.

