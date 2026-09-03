/सवर्ण वोटों के 'बहिष्कार' की चेतावनी! UGC रोलबैक पर करणी सेना का बड़ा ऐलान

Jodhpur News: जोधपुर में गुरुवार को यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर श्री राजपूत करणी सेना ने ‘सवर्ण जयंती चेतना यात्रा’ निकाली. यात्रा भाटिया चौराहे से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंची. यहां प्रदेश सचिव और संभाग प्रभारी मानसिंह मेड़तिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया. संगठन ने साफ कहा कि अगर यूजीसी के नियम वापस नहीं लिए गए तो आने वाले नगर निगम, निकाय और पंचायत चुनावों में भाजपा और कांग्रेस दोनों का विरोध किया जाएगा.

क्या था UGC का नया नोटिफिकेशन?

यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से उच्च शिक्षा से जुड़े नए नियम और गाइडलाइन जारी की गई थीं. इन नियमों को लेकर कुछ संगठनों और वर्गों ने आपत्ति जताई और इसे वापस लेने की मांग शुरू की. विरोध करने वालों का कहना है कि नए नियमों से उनके हित प्रभावित हो सकते हैं.

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इसी को लेकर अब ‘यूजीसी रोलबैक’ की मांग उठाई जा रही है. करणी सेना का कहना है कि केंद्र सरकार को इन नियमों पर दोबारा विचार करना चाहिए और विवादित प्रावधानों को वापस लेना चाहिए.

UGC रोलबैक क्या है?

‘रोलबैक’ का सीधा मतलब है किसी नए फैसले या नियम को वापस लेना. यानी संगठन चाहता है कि यूजीसी की ओर से जारी किए गए जिन नए नियमों को लेकर विवाद है, उन्हें लागू करने के बजाय पहले की व्यवस्था को वापस लाया जाए. करणी सेना इसी मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन की बात करती रही है. अब जोधपुर में हुए प्रदर्शन के दौरान भी संगठन ने केंद्र सरकार से यूजीसी के नियमों को वापस लेने की मांग दोहराई है.

महिपाल मकराना कौन हैं?

यूजीसी रोलबैक आंदोलन को लेकर महिपाल मकराना का नाम भी सामने आता रहा है. उन्होंने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन और रैलियों के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की. इस दौरान राजस्थान से लेकर जयपुर तक आंदोलन को ले जाने की कोशिश हुई. हालांकि, आंदोलन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन इसे कितना व्यापक जनसमर्थन मिला, यह सवाल अब भी बना हुआ है.

जयपुर तक पहुंचा था UGC रोलबैक आंदोलन

यूजीसी रोलबैक को लेकर आंदोलन जयपुर तक भी पहुंचा था. महिपाल मकराना के नेतृत्व में रैली को जयपुर तक ले जाया गया था. इस आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति की मौत का मामला भी सामने आया था, जिससे आंदोलन को लेकर काफी चर्चा हुई. इसके बाद कुछ समय तक यह मुद्दा शांत दिखाई दिया. अब चुनावों से ठीक पहले जोधपुर में करणी सेना की ओर से प्रदर्शन किए जाने के बाद एक बार फिर यूजीसी रोलबैक की मांग चर्चा में आ गई है.

चुनावों में BJP या कांग्रेस, किसे हो सकता है नुकसान?

करणी सेना के प्रदेश सचिव मानसिंह मेड़तिया ने प्रदर्शन के दौरान साफ चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार यूजीसी के नियमों को वापस नहीं लेती है तो संगठन आने वाले नगर निगम, निकाय और पंचायत चुनावों में भाजपा और कांग्रेस दोनों का विरोध करेगा.

संगठन ‘सवर्ण न्याय मोर्चा’ के तहत ऐसे निर्दलीय और दूसरे उम्मीदवारों को समर्थन देने की बात भी कह रहा है, जो भाजपा और कांग्रेस को चुनौती देने की स्थिति में होंगे. मेड़तिया ने कहा कि यूजीसी रोलबैक का समर्थन करने वाले उम्मीदवारों के साथ करणी सेना हर स्तर पर खड़ी रहेगी.

क्या चुनाव में दिखेगा इसका असर?

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ मनीष के मुताबिक, यूजीसी को लेकर हुआ आंदोलन अब तक उतना प्रभावी नहीं रहा है. उनका कहना है कि अगर आज 10 युवाओं से पूछा जाए कि यूजीसी की नई गाइडलाइन क्या है या यूजीसी रोलबैक आंदोलन आखिर है क्या, तो शायद ही कोई इसके बारे में ठीक से बता पाए.

उनके मुताबिक इसे आंदोलन की कमजोर रणनीति कहें या कोई और वजह, लेकिन जयपुर तक हुई महिपाल मकराना की रैली को छोड़ दें तो इसके बाद काफी समय तक इस मुद्दे पर सन्नाटा रहा. अब चुनाव का समय नजदीक आने पर यह मुद्दा फिर उठाया गया है.

हालांकि, इसका सीधा नुकसान भाजपा को होगा या कांग्रेस को, यह अभी कहना मुश्किल है. असली तस्वीर चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद ही कुछ हद तक साफ होगी. किस इलाके में यह मुद्दा कितना असर डालता है और लोगों के बीच इसका कितना समर्थन है, इसका पता वोटिंग के बाद आने वाले नतीजों से ही चलेगा. फिलहाल करणी सेना ने दोनों प्रमुख दलों को अपना रुख साफ करने की चुनौती दे दी है.