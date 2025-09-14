Zee Rajasthan
एशिया कप से पहले शेखावत का बड़ा धमाका! भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर दिया ये बयान

IND vs PAK Asia Cup: एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच से पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पॉलिसी और प्रोटोकॉल को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता. खेल को खेल की भावना तक सीमित रखना चाहिए. उन्होंने कहा 2047 तक भारत की इकोनॉमी 30-40 ट्रिलियन तक पहुंचेगी.

Jodhpur News: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच आज होने वाले मुकाबले से पहले केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि 'पॉलिसी और प्रोटोकॉल दोनों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता.'

आयोजक कराते हैं टूर्नामेंट
शेखावत ने कहा कि अलग-अलग आयोजक टूर्नामेंट कराते हैं और उनमें खेलना चाहिए. उस खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि अंग्रेजी में एक कहावत है – 'पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल'. क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खेलना और संवाद करना जरूरी है.

ब्रिक्स समिट का दिया उदाहरण
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर हम यह मान लें कि पाकिस्तान ब्रिक्स समिट में मौजूद है तो क्या हम वहां नहीं जाएंगे? या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जहां पाकिस्तान सदस्य है, वहां भी नहीं जाएंगे? यह संभव नहीं है. शेखावत ने दोहराया कि 'पॉलिसी और प्रोटोकॉल दोनों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता.'

प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक
उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में खेलना, इस तरह के आयोजनों में शामिल होना और प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है. लेकिन भारत की नीति अपने पड़ोसी राष्ट्र की कार्यप्रणाली और विचारों को लेकर साफ है. उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश का भारत के प्रति जो रवैया है, उस पर हमारी पॉलिसी कहीं भी राष्ट्रहित में समझौता नहीं करेगी. खेल को खेल की भावना तक सीमित रखना चाहिए.

टूरिज्म पर क्या बोले?
टूरिज्म पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में शेखावत ने कहा कि 2047 तक भारत की इकोनॉमी 30 से 40 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी और इसमें पर्यटन की भागीदारी बढ़ानी होगी. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में टूरिज्म में तेजी आई है और बड़ी संख्या में टूरिस्ट भारत आ रहे हैं. वर्तमान में इकोनॉमी में टूरिज्म का योगदान 6% तक पहुंच चुका है. आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर प्रवास पर हैं. यहां उन्होंने सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात की और उनकी फरियाद सुनी. इसके अलावा वे जोधपुर में कई स्थानिक कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे.

