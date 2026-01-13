मारवाड़ में पंचायत चुनाव से पहले पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक! तीन सियासी परिवारों के गढ़ में बंटा वोट बैंक, हनुमान बेनीवाल को भी लगेगा झटका?

Jodhpur News: मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर जिले के पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया, बल्कि यह एक बड़ा सियासी अखाड़ा बन गया है. 31 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद दिवंगत नेता परसराम मदेरणा, रामसिंह विश्नोई और खेतसिंह राठौड़ के परिवारों के गढ़ (ओसियां, शेरगढ़, लूणी) में सीमाओं में बदलाव ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. कांग्रेस ने इसे "लोकतंत्र की हत्या" और "वार्ड इंजीनियरिंग" करार दिया है.

विवाद का मुख्य कारण आपत्तियों के निस्तारण में हो रही देरी है. आपत्तियां 7 जनवरी तक मांगी गई थीं, लेकिन पांच दिन बाद भी प्रशासन अंतिम ड्राफ्ट जारी नहीं कर पाया. कांग्रेस का आरोप है कि इस देरी का इस्तेमाल भाजपा विधायक अपने फायदे के लिए ‘दोबारा तोड़फोड़’ करने में कर रहे हैं, बजाय विपक्ष की आपत्तियों को सुधारने के.

विश्लेषकों का कहना है कि परिसीमन का असली उद्देश्य मारवाड़ के तीन प्रभावशाली परिवारों की जड़ें कमजोर करना है. मदेरणा परिवार (ओसियां/भोपालगढ़) को अलग-थलग करने के लिए ओसियां को दो हिस्सों में बांटा गया और तिंवरी अलग ब्लॉक बनाया गया. राठौड़ परिवार (शेरगढ़) के लिए चार हिस्से बनाए गए और विश्नोई परिवार (लूणी/बिलाड़ा) के गांवों में जोड़-तोड़ करके समीकरण बदले गए.

ग्रामीण स्तर पर भी आक्रोश है. लोहावट की रड़काबेरा पंचायत को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिससे एक ही गांव के लोग अलग-अलग पंचायत में वोट डालेंगे. बासनी खारिया और टेपू-टेकरा-सिहड़ा में पंचायतें इतनी दूर कर दी गई हैं कि ग्रामीणों को मुख्यालय पहुंचने के लिए 15-20 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा.

बिलाड़ा क्षेत्र में नवगठित भैरूनगर ग्राम पंचायत का मुख्यालय और नाम बदलते रहने से भ्रम और आक्रोश बना हुआ है. पिछले 10 वर्षों में जोधपुर में पंचायत समितियों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि नए जिलों और पंचायतों के गठन से प्रशासनिक ढांचा जटिल हुआ है.

पंचायत समितियों में वार्डों की जनसंख्या में भारी अंतर देखने को मिला है. पीपाड़ शहर में वार्ड 11 (बोरुंदा) की आबादी 16,353 है, जबकि वार्ड 6 में केवल 3,233 लोग हैं, यानी 5.05 गुना अंतर; आसोप में वार्ड 12 (आसोप) 12,611 और वार्ड 5 (गादेरी) 3,055 जनसंख्या वाला है, अंतर 4.12 गुना; मंडोर की वार्ड 15 (पाल) में 11,905 लोग और औसत वार्ड में 4,000 लोग हैं, अंतर 3 गुना; ओसियां में वार्ड 1 (रामनगर) की आबादी 10,239 और वार्ड 10 (धुन्धाड़िया) 3,537 है, अंतर 2.89 गुना.

विशेषज्ञों के अनुसार, इसी के साथ से भोपालगढ़ में आरएलपी का वजूद कम करने का भी प्रयास किया जा रहा है. जिसका सीधा प्रभाव आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की नीतियों पर भी दिखाई दे सकता है. अब देखना होगा कि इस परिसीमन का मारवाड़ के तीन प्रभावशाली परिवारों के साथ-साथ हनुमान बेनीवाल कैसे इसका तोड़ निकालते हैं.

